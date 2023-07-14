Куда сходить на День Рождения в Москве?

Мы собрали для тебя самые необычные места для празднования важного дня в году. Захвати друзей, настроение и праздничные колпаки:)

Что будет в статье:

Иммерсивный хэппи-бёздей

Ты можешь посвятить этот день только себе и сходить на перформанс для одного. Только ты и пространство, которое чувствует тебя...А можешь организовать друзей на спектакль-квест, где происходящее будет зависеть напрямую от ваших решений.

Отличная идея для подарка-спектакля или ужина-квеста, если именинник не ты и нужно придумать небанальный сюрприз:)

Весело и с шумом!

Если к своему празднику ты поднакопил стресс и злость — тогда тебе в комнату ярости. Ты можешь разбить все предметы в одиночку или в компании, сломать старый рояль общими усилиями или справиться самостоятельно. Если ты именинник — тебе можно всё. Можешь даже автомобиль разбить. Как тебе такое безумное приключение?

Запредельный скачок адреналина и эндорфинов поможет забыть обо всем и как следует отпраздновать особенный день.

Такая разная дегустация

Арт-вечер с вином, а на выходе твоя готовая картина. Французский спектакль с интересными non-fiction историями и вином. Комедийная...догадайся, что? Винная дегустация. Закусывать будешь юмористическими высказываниями и шутками от стендап-комиков.

Кто откажется от такого подарка? Мы таких не знаем:)

В полной темноте

Необычный подарок — это тот, который невозможно увидеть (и разочароваться). Шутка:) Его нужно прочувствовать, желательно в полной темноте, познавая мир тактильных и вкусовых ощущений. Или в секретном логове тёмных магов.

Необычные концерты

Хочешь отметить День Рождения незабываемо? Тогда тебе на один из этих нескучных концертов — или сразу на все! Психоделический фрик-рок дуэт с элементами кабаре и панка или костюмированный фэнтези-бал. Волшебная музыка из всемирно известных мультфильмов Хаяо Миядзаки или терапевтический концерт на уровне облаков.

Подари себе любимому билетик или сделай подарок, который точно удивит:)

Подарок с заботой

А здесь маленький чек-лист мест, где ты гарантированно можешь приобрести сертификат в подарок. Отправь друга или вторую половинку на йогу в гамаках, закажи имениннику самый странный тематический торт или спланируй для него кулинарную встречу.

Для самых тихих и глубоких натур — чайная медитация или камерный арт-вечер;)