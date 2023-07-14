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Куда сходить на День Рождения в Москве?

Мы собрали для тебя самые необычные места для празднования важного дня в году. Захвати друзей, настроение и праздничные колпаки:)

Что будет в статье:

  1. - Иммерсивный хэппи-бёздей 
  2. - Весело и с шумом!
  3. - Такая разная дегустация
  4. - В полной темноте
  5. - Необычные концерты
  6. - Подарок с заботой

Иммерсивный хэппи-бёздей 

Ты можешь посвятить этот день только себе и сходить на перформанс для одного. Только ты и пространство, которое чувствует тебя...А можешь организовать друзей на спектакль-квест, где происходящее будет зависеть напрямую от ваших решений. 

Отличная идея для подарка-спектакля или ужина-квеста, если именинник не ты и нужно придумать небанальный сюрприз:)

Иммерсивный театр «Морфеус»

Карточка

Abbey Players

ул. Новый Арбат, 5
Карточка

[Camera]

Карточка
Популярное

Кусочки

Шаболовка ул. 63
Карточка

Весело и с шумом!

Если к своему празднику ты поднакопил стресс и злость — тогда тебе в комнату ярости. Ты можешь разбить все предметы в одиночку или в компании, сломать старый рояль общими усилиями или справиться самостоятельно. Если ты именинник — тебе можно всё. Можешь даже автомобиль разбить. Как тебе такое безумное приключение?

Запредельный скачок адреналина и эндорфинов поможет забыть обо всем и как следует отпраздновать особенный день.

Такая разная дегустация

Арт-вечер с вином, а на выходе твоя готовая картина. Французский спектакль с интересными non-fiction историями и вином. Комедийная...догадайся, что? Винная дегустация. Закусывать будешь юмористическими высказываниями и шутками от стендап-комиков. 

Кто откажется от такого подарка? Мы таких не знаем:)

по подписке
Рисуем вином и дегустируем
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от 1500₽

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В полной темноте

Необычный подарок — это тот, который невозможно увидеть (и разочароваться). Шутка:) Его нужно прочувствовать, желательно в полной темноте, познавая мир тактильных и вкусовых ощущений. Или в секретном логове тёмных магов.

Необычные концерты

Хочешь отметить День Рождения незабываемо? Тогда тебе на один из этих нескучных концертов — или сразу на все! Психоделический фрик-рок дуэт с элементами кабаре и панка или костюмированный фэнтези-бал. Волшебная музыка из всемирно известных мультфильмов Хаяо Миядзаки или терапевтический концерт на уровне облаков. 

Подари себе любимому билетик или сделай подарок, который точно удивит:) 

Подарок с заботой

А здесь маленький чек-лист мест, где ты гарантированно можешь приобрести сертификат в подарок. Отправь друга или вторую половинку на йогу в гамаках, закажи имениннику самый странный тематический торт или спланируй для него кулинарную встречу. 

Для самых тихих и глубоких натур — чайная медитация или камерный арт-вечер;) 

Твой День Рождения — это особенный день в году. Мы хотим, чтобы ты провёл его в самых необычных и интересных местах города. Пусть этот день запомнится тебе надолго:)
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Редакция афиши-приложения «Кавёр»

Что есть в статье:

  1. Иммерсивный хэппи-бёздей 
  2. Весело и с шумом!
  3. Такая разная дегустация
  4. В полной темноте
  5. Необычные концерты
  6. Подарок с заботой

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