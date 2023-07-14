Куда сходить на День Рождения в Москве?

Иммерсивный хэппи-бёздей
Ты можешь посвятить этот день только себе и сходить на перформанс для одного. Только ты и пространство, которое чувствует тебя...А можешь организовать друзей на спектакль-квест, где происходящее будет зависеть напрямую от ваших решений.
Отличная идея для подарка-спектакля или ужина-квеста, если именинник не ты и нужно придумать небанальный сюрприз:)
Весело и с шумом!
Если к своему празднику ты поднакопил стресс и злость — тогда тебе в комнату ярости. Ты можешь разбить все предметы в одиночку или в компании, сломать старый рояль общими усилиями или справиться самостоятельно. Если ты именинник — тебе можно всё. Можешь даже автомобиль разбить. Как тебе такое безумное приключение?
Запредельный скачок адреналина и эндорфинов поможет забыть обо всем и как следует отпраздновать особенный день.
Такая разная дегустация
Арт-вечер с вином, а на выходе твоя готовая картина. Французский спектакль с интересными non-fiction историями и вином. Комедийная...догадайся, что? Винная дегустация. Закусывать будешь юмористическими высказываниями и шутками от стендап-комиков.
Кто откажется от такого подарка? Мы таких не знаем:)
Давай разольём это лето по бокалам и холстам. Вместе почувствуем каждый оттенок ярких вин-фруктовых бомб: вкус, цвет, текучесть. Будем дегустировать вина в красивой фотостудии, и одновременно этим же ...
Романтический вечер перенесёт тебя на время в Париж. Будет звучать живая музыка,...
от 1500₽
Пицца, паста и вино. Дегустация итальянских вин в сопровождении с итальянской кухней. Сегодня именно Италия является крупнейшим производителем вина в мире, выпуская чуть меньше 40 миллионов гектолитр...
14 июля в 21:30 тебя ждут на комедийную дегустацию вин. Комедийная винная дегус...
2500₽
В полной темноте
Необычный подарок — это тот, который невозможно увидеть (и разочароваться). Шутка:) Его нужно прочувствовать, желательно в полной темноте, познавая мир тактильных и вкусовых ощущений. Или в секретном логове тёмных магов.
Необычные концерты
Хочешь отметить День Рождения незабываемо? Тогда тебе на один из этих нескучных концертов — или сразу на все! Психоделический фрик-рок дуэт с элементами кабаре и панка или костюмированный фэнтези-бал. Волшебная музыка из всемирно известных мультфильмов Хаяо Миядзаки или терапевтический концерт на уровне облаков.
Подари себе любимому билетик или сделай подарок, который точно удивит:)
Wattican Punk Ballet. - это психоделический фрик рок дуэт с элементами кабаре и панка от создателей группы Дети Picasso. Deti Picasso брата и сестры Карэна и Гаи Арутюнян. Дуэт презентует в Москве св...
На восходе лета Phantasmagoria Show объявляет званый вечер в мистической атмосфе...
от 2599₽
Подарок с заботой
А здесь маленький чек-лист мест, где ты гарантированно можешь приобрести сертификат в подарок. Отправь друга или вторую половинку на йогу в гамаках, закажи имениннику самый странный тематический торт или спланируй для него кулинарную встречу.
Для самых тихих и глубоких натур — чайная медитация или камерный арт-вечер;)