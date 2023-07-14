https://teaway.ru/ Добро пожаловать в чудесное чайное пространство в центре шумной столицы. Здесь много чая и уюта, дерева и каменных артефактов, воздуха и света, тишины и музыки. В чайной лавке, можно приобрести высококачественный чай разных ценовых категорий, посуду для приготовления чая, книги, коллекционные камни. Также здесь регулярно проходят концерты, выставки, школы и мастер-классы. Режим работы: ежедневно 11:00-22:00
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Комментарии
Аноним18 февраля 2025, 05:18
Отличное атмосферное место. Очень уютно и тихо
Ярославна11 октября 2023, 03:11
Очень понравилось )
Очень атмосферное, приятное место. Красиво и чай замечательный