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Дом белого журавля

Москва, пл. Борьбы, 13А, стр. 1

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https://teaway.ru/ Добро пожаловать в чудесное чайное пространство в центре шумной столицы. Здесь много чая и уюта, дерева и каменных артефактов, воздуха и света, тишины и музыки. В чайной лавке, можно приобрести высококачественный чай разных ценовых категорий, посуду для приготовления чая, книги, коллекционные камни. Также здесь регулярно проходят концерты, выставки, школы и мастер-классы. Режим работы: ежедневно 11:00-22:00
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Комментарии

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Оксана
20 августа 2025, 02:49

Очень атмосферное, приятное место. Красиво и чай замечательный

А
Аноним
18 февраля 2025, 05:18

Отличное атмосферное место. Очень уютно и тихо

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Ярославна
11 октября 2023, 03:11

Очень понравилось )

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