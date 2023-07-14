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Комментарии
Хочу☺
Какое необычное место
Как интересно! Хочу сходить и буду рада компании, приглашению)
Была и еще раз хочу сходить) составьте компанию 🎉
Ищу компанию в это кафе😌😀
Интересное место)) Сотрудники этого кафе - огонь👌💄
Хочу 😃🤭
Джуля, пошли )
Очень интересно и вкусно 🤤
Забавное место, вкусная еда. Мы были на территории «коммунальной квартиры». Не подойдет для встреч, где планируется серьёзный диалог, потому что актеры будут активно вливаться в него и взаимодействовать с вами. А вот если вы хотите впечатлений, то вам сюда.
Волшебное место! Атмосферные локации с талантливыми актерами-официантами. Еда тоже на уровне. Отдельное спасибо доктору Гоху из псих.больницы. Вылечил и рассмешил♥
Отличная атмосфера!
Веселая атмосфера, дружелюбный персонал, необычный интерьер, попугай, который даёт себя погладить, интересная подача блюд)
Надо бронировать заранее столик?
Моё любимое место!
Очень атмосферное место ,где каждый найдет "игру" по душе ,быть прикованными наручниками в тюрьме или же сидеть в уютном охотничьем домике. Что важно для такого места ,так это вкусная еда , поверьте она там есть,а ещё и по доступным ценам ,оригинальная подача вас удивит . Если хотите чего-то необычного,то вам туда.
Давно хотела посетить 😊