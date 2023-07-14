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Кусочки

Москва, Шаболовка ул. 63

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Театр, тюрьма, госпиталь, кремль и квартира — необычное сочетание для одного места. Официанты — настоящие актёры, так что ты точно прочувствуешь нужный вайб. Сайт: https://www.kusochki-cafe.ru/ Режим работы: ежедневно с 13:00 до 00:00
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Комментарии

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Svetlana
01 июля, 23:09

Давно хотела посетить 😊

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Анна
13 марта, 16:34

Хочу☺

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Софья
30 ноября 2025, 02:30

Какое необычное место

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Дарья
18 октября 2025, 04:08

Как интересно! Хочу сходить и буду рада компании, приглашению)

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Елена
31 октября 2024, 00:23

Была и еще раз хочу сходить) составьте компанию 🎉

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Елена
29 сентября 2024, 15:34

Ищу компанию в это кафе😌😀

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Ольга
28 августа 2024, 02:19

Интересное место)) Сотрудники этого кафе - огонь👌💄

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Джуля
3 марта 2024, 02:56

Хочу 😃🤭

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Адриан
6 марта 2025, 03:43

Джуля, пошли )

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MARIYA
13 февраля 2024, 04:38

Очень интересно и вкусно 🤤

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KATANA
8 ноября 2023, 23:08

Забавное место, вкусная еда. Мы были на территории «коммунальной квартиры». Не подойдет для встреч, где планируется серьёзный диалог, потому что актеры будут активно вливаться в него и взаимодействовать с вами. А вот если вы хотите впечатлений, то вам сюда.

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Анастасия
26 июня 2023, 22:07

Волшебное место! Атмосферные локации с талантливыми актерами-официантами. Еда тоже на уровне. Отдельное спасибо доктору Гоху из псих.больницы. Вылечил и рассмешил♥

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Игоряша
21 мая 2023, 00:52

Отличная атмосфера!

П№
Пользователь №126796Юлия
27 октября 2022, 01:57

Веселая атмосфера, дружелюбный персонал, необычный интерьер, попугай, который даёт себя погладить, интересная подача блюд)

А
Аноним
11 августа 2022, 09:16

Надо бронировать заранее столик?

А
Аноним
31 июля 2022, 01:09

Моё любимое место!

А
Аннушка
26 апреля 2021, 13:51

Очень атмосферное место ,где каждый найдет "игру" по душе ,быть прикованными наручниками в тюрьме или же сидеть в уютном охотничьем домике. Что важно для такого места ,так это вкусная еда , поверьте она там есть,а ещё и по доступным ценам ,оригинальная подача вас удивит . Если хотите чего-то необычного,то вам туда.

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