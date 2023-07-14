Театральная мастерская Нели Старковой. [Camera] — это интуитивное пространство, которое чувствует каждого гостя. Здесь ты можешь познакомиться с несколькими проектами: 1) [Свидание с собой] — это уникальный перфоманс, предлагающий зрителю возможность побыть наедине с собой и погрузиться в глубокое самопознание. 2) Спектакль-свидание [ДВОЕ] — это уникальное погружение в отношения, которое даёт парам возможность исследовать свою связь в особом пространстве. Спектакль включает элементы психологических и духовных практик, направленных на укрепление отношений, но при этом остаётся лёгким и доступным для восприятия. 3) Спектакль [ ДЫНЯ ] — это возвращение к себе настоящему во всех контекстах. Когда-то давно ты увидел, что люди ценят тебя за труд, за преодоление, за усилия, которые точно не легко тебе даются. И именно в этот момент ты начал реализовывать всё, кроме своей природы... 4) Спектакль-процесс «Женщины» — про женщин и только для женщин. На какое-то время [CAMERA] станет тайным миром, где в уютной и безопасной атмосфере, вдали от повседневной суеты, ты сможешь слышать только себя и свои истинные желания. В [CAMERASTORE] ты можешь купить вещи для жизни. https://camerashow.ru/
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