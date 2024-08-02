http://bolshevikloft.ru/ Многофункциональный ресторан в потрясающем историческом здании из красного кирпича, в брутальном, лофтовом стиле. Здесь часто проходят стендап-концерты известных комиков Москвы и Питера. Также есть возможность организовать юбилеи, корпоративные мероприятия, презентации, конференции и детские праздники. Режим работы: Ежедневно 12:00 – 22:00
Карта места...
Очень крутое место. Блюда вроде простые, но ооочень вкусные! Заказ и оплата только через приложение, и это удобно, т.к. во время концертов в зале никто не отвлекается. По готовности молча приносят блюда точно на место