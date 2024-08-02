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Большевик Лофт

Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 1

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http://bolshevikloft.ru/ Многофункциональный ресторан в потрясающем историческом здании из красного кирпича, в брутальном, лофтовом стиле. Здесь часто проходят стендап-концерты известных комиков Москвы и Питера. Также есть возможность организовать юбилеи, корпоративные мероприятия, презентации, конференции и детские праздники. Режим работы: Ежедневно 12:00 – 22:00
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Предстоящие события в этом месте

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Валерия Яковлева
Валерия Яковлева

Одна из самых смешных и талантливых комикесс современности в жанре 30+, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами своих видео. ......

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Комментарии

А
Анна
23 февраля 2025, 03:14

Очень крутое место. Блюда вроде простые, но ооочень вкусные! Заказ и оплата только через приложение, и это удобно, т.к. во время концертов в зале никто не отвлекается. По готовности молча приносят блюда точно на место

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Татьяна
2 августа 2024, 15:30

Классное место. Хожу регулярно на stand up. Вкусно и смешно 😜

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