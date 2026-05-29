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Ольга Симонова: сольный концерт

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

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Завершение:

от 700₽ до 990₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Со своим чёрным и бодрящим как крепко заваренный чаёк юмором с проверочным сольным концертом на площадке Камеди Хаб. Это терапевтический жанровый аттракцион на нерве времени, когда тревогу легче выдержать, если её удается подсветить шуткой. — Как отсидеть в колонии и вернуться не в банду, а в комедию — Почему «бьёт значит любит» не стоит проверять на Оле — Когда шутки работают лучше психолога В заведении можно заказать напитки и закуски, это сделает твой вечер ещё приятнее.

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