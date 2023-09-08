Топ событий сентября 2023 в Москве

Не время хандрить и лежать на ковре, каким бы красивым он не был. Москва никогда не спит — вперёд на крутое мероприятие.

Что будет в статье:

фото Никиты Моргунова

Популярные концерты

В программе осеннего вечера: талантливая певица русско-доминиканского происхождения, презентация нового альбома группы Аркона, музыкальный спектакль на 7 языках. Вечер будет запоминающимся.

Отдельной строкой — единственное в мире трибьют-шоу Боба Марли в исполнении классического струнного квартета. И концерт Петра Погодаева — молодого музыканта из Якутии, который удивительно похож на Цоя и исполняет его песни.

Интересный факт: режиссер Кирилл Серебренников услышал голос Петра Погодаева на YouTube и предложил ему исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето». Премьера, состоявшаяся на Каннском фестивале, завоевала Золотую пальмовую ветвь в номинации «лучший саундтрек» и признание критиков.

Концерты в оранжерее

Концерт в тропиках — то, что нужно в период прохладной осени. И музыка под любое твое настроение.

Будущий Sold Out

Фестиваль, который погружает в атмосферу безумия HARD музыки. На концерте-галлюцинации будет явлено волшебство пения, как эйфория от абсента. А ещё тут большой концерт ростовской постпанк группы — если не сейчас, то когда? :)

Вечеринки и фесты

Чтобы согреться, нужно станцевать. Окунись в теплую атмосферу кизомбы под музыку диджеев. Не забудь прокачаться на фестивале креативных индустрий. И, конечно, приходи на мультижанровый фестиваль актуальной электронной музыки.

Выставки

В The Place — выставка-перформанс, искусство, самовосстановление через связь Человека и Солнечной системы. А в М'арс — мультисенсорная выставка-квест. Отправляйся на поиски ответов на экзистенциальные вопросы.

Самое романтичное свидание под куполом этой осенью. А вдруг ветром принесёт листву, и иглу укроется оранжевым покрывалом?

Театры

Театры предлагают ответить на следующие вопросы: что нецензурного в том, чтобы говорить правду? А вдруг Титаник — это каждый из нас? Наши айсберги, которые могут нас потопить. Мир художника-философа Винсента Ван Гога, какой? Многострадальный и ранимый или богатый и живой?

Соло и дуэт Stand Up

Каждый из этих комиков заслуживает твоего внимания. Это артисты с большими и громкими шутками. Понятный, искренний юмор, вечер в компании друзей и твой любимый напиток. Не раздумывай — сейчас самое время, чтобы посмеяться.

Разный Stand Up

Здесь будет и музыка, и юмор, и еда, и психология, и харизма. Всего по чуть-чуть, но и всё сразу — полный набор для яркой осени.

Есть и пить со смыслом

Пиво, вино, чай, шампанское — к этому еще и еду подают, а где-то и экскурсия прилагается. События с едой и напитками — только лучшие гастрономические сочетания.