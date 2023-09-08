Топ событий сентября 2023 в Москве

фото Никиты Моргунова
Популярные концерты
В программе осеннего вечера: талантливая певица русско-доминиканского происхождения, презентация нового альбома группы Аркона, музыкальный спектакль на 7 языках. Вечер будет запоминающимся.
Первое публичное выступление мощного музыкального коллектива, стартовый концерт ...
от 1500₽
Современный авторский джаз. Синтез авторского материала, общего профессионализ...
от 1000₽
Певица Фантине, известная яркими выступлениями в амплуа солистки Московского Джа...
от 2000₽
Музыкальный спектакль на 7 языках в одном вечере. На сцене 4 актрисы, каждая из...
от 850₽
Отдельной строкой — единственное в мире трибьют-шоу Боба Марли в исполнении классического струнного квартета. И концерт Петра Погодаева — молодого музыканта из Якутии, который удивительно похож на Цоя и исполняет его песни.
Премьера в России и Москве. Единственное в мире трибьют-шоу Боба Марли в исполн...
от 1000₽
Группа "КИНОхроника" мастерски и в мельчайших деталях воссоздаcт концерт В. Цоя ...
от 1300₽
Концерты в оранжерее
Концерт в тропиках — то, что нужно в период прохладной осени. И музыка под любое твое настроение.
Воздушные, чувственные, проникновенные — всё это про гениальные мелодии Людовико...
от 1750₽
Шедевры Вольфганга Амадея Моцарта при тысяче свечей в тропической оранжерее ВДНХ...
от 1550₽
Волшебная музыка из знаменитых мультфильмов Disney и Pixar в тропиках ВДНХ — в и...
от 1550₽
Будущий Sold Out
Фестиваль, который погружает в атмосферу безумия HARD музыки. На концерте-галлюцинации будет явлено волшебство пения, как эйфория от абсента. А ещё тут большой концерт ростовской постпанк группы — если не сейчас, то когда? :)
В День космонавтики ты услышишь всё самое джазовое из «Космических музыкальных п...
от 1100₽
Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и п...
от 3500₽
«Абсент» – концерт-галлюцинация. Кажется, дело происходит в кабаре? Или в обыч...
от 1000₽
MOSCOW MADNESS – фестиваль, который погружает в атмосферу безумия HARD музыки. С...
от 1200₽
Большой концерт ростовской постпанк группы в Москве....
от 1300₽
Вечеринки и фесты
Чтобы согреться, нужно станцевать. Окунись в теплую атмосферу кизомбы под музыку диджеев. Не забудь прокачаться на фестивале креативных индустрий. И, конечно, приходи на мультижанровый фестиваль актуальной электронной музыки.
Начиная с января 22го, Loud Boyz провели больше десяти вечеринок, и каждая из ни...
от 1000₽
От создателей: Muza Party | Латино Вечеринки в Москве , Kizomba PARTY by Dino! ...
от 900₽
Мистический и зловещий Театр вновь открывает свой занавес! Кто получит свои роли...
от 2000₽
Независимый международный фестиваль собирает на одной площадке различные индустр...
2000₽
Встречаем осень и открытие сезона от T.L.N. Promo! На рейве Majectic соберутся...
от 1200₽
Выставки
В The Place — выставка-перформанс, искусство, самовосстановление через связь Человека и Солнечной системы. А в М'арс — мультисенсорная выставка-квест. Отправляйся на поиски ответов на экзистенциальные вопросы.
Центр современного искусства М`АРС совместно с арт-группой AES+F представляет digital art-проект по мотивам знаковой пьесы британского драматурга Сары Кейн (1971-1999) «4.48 Психоз». Текст был создан ...
Иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект, который состоит из художественных диалогов о счастье, любви и свободе. DEEP INSIDE/GHT – это мистический мир живописи, инсталляций, частотного st...
«Реальный космос» – это попытка художественно воссоздать атмосферу Международной космической станции. Здесь восхитительные виды планеты Земля, работа и досуг покорителей космоса и возможность самим «н...
Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходя...
от 700₽
Самое романтичное свидание под куполом этой осенью. А вдруг ветром принесёт листву, и иглу укроется оранжевым покрывалом?
Театры
Театры предлагают ответить на следующие вопросы: что нецензурного в том, чтобы говорить правду? А вдруг Титаник — это каждый из нас? Наши айсберги, которые могут нас потопить. Мир художника-философа Винсента Ван Гога, какой? Многострадальный и ранимый или богатый и живой?
Моноспектакль о судьбе итальянской замужней женщины. Пьеса мелодраматична и женщ...
1500₽
Театрализованная экскурсия, во время которой сюжет будет разворачиваться прямо н...
5900₽
Голем — персонаж еврейской мифологии, существо одной из основных стихий, или их ...
1000₽
«Мы» – синти-опера по мотивам антиутопии Евгения Замятина. Авторский проект мо...
от 800₽
Независимый Московский театр «Театр О» впервые представляет моноспектакль «Не Эр...
от 1300₽
Соло и дуэт Stand Up
Каждый из этих комиков заслуживает твоего внимания. Это артисты с большими и громкими шутками. Понятный, искренний юмор, вечер в компании друзей и твой любимый напиток. Не раздумывай — сейчас самое время, чтобы посмеяться.
Стендап-комик из Ростова-на-Дону. StandUp концерт «Ничего не вышло» Второй сол...
от 1400₽
Карина Мейханаджян и Белла - резиденты шоу "Женский Стендап ТНТ". Событие состо...
от 1700₽
Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Labelcom», «Outside StandUp», «Большое ...
от 2100₽
Роман Косицын - Stand Up на ТНТ, Прожарка и Roast Battle на ютуб-канале Labelcom...
от 1200₽
Внимание: перенос события на 01.08.2025, 19:30. Надя Джабраилова — резидент шоу...
от 1500₽
Разный Stand Up
Здесь будет и музыка, и юмор, и еда, и психология, и харизма. Всего по чуть-чуть, но и всё сразу — полный набор для яркой осени.
Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Самое главное — это очень душевный фо...
750₽
Тебя не пугает мат, ты открыт к новому и к разным проявлениям своей индивидуальн...
450₽
Есть и пить со смыслом
Пиво, вино, чай, шампанское — к этому еще и еду подают, а где-то и экскурсия прилагается. События с едой и напитками — только лучшие гастрономические сочетания.
Многие любители пива знают, что в барах сейчас редко можно найти оригинальные и ...
7500₽
Интерактивный формат дегустации, где нужно угадать сорт, страну и год урожая вин...
3850₽
Историко-гастрономическое путешествие, в котором часовщик проведёт тебя по места...
от 1500₽
Паб-кроул в формате спектакля с элементами интерактивного квеста, где ты полноце...
4500₽
Винная страна Италия - одно из направлений мечты для любителей вина. Миллионы ...
4500₽
Поздний завтрак с бокалом игристого – всегда хорошая идея! Особенно, если пригот...
4500₽