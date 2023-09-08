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Топ событий сентября 2023 в Москве

Не время хандрить и лежать на ковре, каким бы красивым он не был. Москва никогда не спит — вперёд на крутое мероприятие.

Что будет в статье:

  1. - Популярные концерты
  2. - Концерты в оранжерее
  3. - Будущий Sold Out
  4. - Вечеринки и фесты
  5. - Выставки
  6. - Театры
  7. - Соло и дуэт Stand Up
  8. - Разный Stand Up
  9. - Есть и пить со смыслом

фото Никиты Моргунова

Популярные концерты

В программе осеннего вечера: талантливая певица русско-доминиканского происхождения, презентация нового альбома группы Аркона, музыкальный спектакль на 7 языках. Вечер будет запоминающимся.

Премьера. Ivan Akatov & The Soul Vibes feat. Fantine
Премьера. Ivan Akatov & The Soul Vibes feat. Fantine

Первое публичное выступление мощного музыкального коллектива, стартовый концерт ...

Джаз Клуб Алексея Козлова

от 1500₽

Аркона
Аркона

Уникальный концептуальный концерт - откровение группы Аркона «По нити Коби из Яв...

Урбан

от 1700₽

Excite Quintet
Excite Quintet

Современный авторский джаз. Синтез авторского материала, общего профессионализ...

Джаз Клуб Алексея Козлова

от 1000₽

Фантине: «Fantine was here. Miami 2013-2016»
Фантине: «Fantine was here. Miami 2013-2016»

Певица Фантине, известная яркими выступлениями в амплуа солистки Московского Джа...

Джаз Клуб Алексея Козлова

от 2000₽

Вокруг света за 80 нот
Вокруг света за 80 нот

Музыкальный спектакль на 7 языках в одном вечере. На сцене 4 актрисы, каждая из...

Театральный особнякъ

от 850₽

Отдельной строкой — единственное в мире трибьют-шоу Боба Марли в исполнении классического струнного квартета. И концерт Петра Погодаева — молодого музыканта из Якутии, который удивительно похож на Цоя и исполняет его песни.

Интересный факт: режиссер Кирилл Серебренников услышал голос Петра Погодаева на YouTube и предложил ему исполнить все вокальные партии Виктора Цоя в фильме «Лето». Премьера, состоявшаяся на Каннском фестивале, завоевала Золотую пальмовую ветвь в номинации «лучший саундтрек» и признание критиков. 
Bob Marley. Классический струнный концерт
Bob Marley. Классический струнный концерт

Премьера в России и Москве. Единственное в мире трибьют-шоу Боба Марли в исполн...

Центральный Дом Архитектора (ЦДА), Гранатный пер., 7

от 1000₽

Трибьют-концерт песен гр. "Кино" и Виктора Цоя
Трибьют-концерт песен гр. "Кино" и Виктора Цоя

Группа "КИНОхроника" мастерски и в мельчайших деталях воссоздаcт концерт В. Цоя ...

3-я Ямского Поля ул., 9

от 1300₽

Концерты в оранжерее

Концерт в тропиках — то, что нужно в период прохладной осени. И музыка под любое твое настроение.

1+1. Людовико Эйнауди. Концерт в оранжерее
Популярное
1+1. Людовико Эйнауди. Концерт в оранжерее

Воздушные, чувственные, проникновенные — всё это про гениальные мелодии Людовико...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

«Музыка и Свечи. В. А. Моцарт». Концерт в оранжерее
«Музыка и Свечи. В. А. Моцарт». Концерт в оранжерее

Шедевры Вольфганга Амадея Моцарта при тысяче свечей в тропической оранжерее ВДНХ...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

«Вселенная Disney». Концерт в оранжерее
«Вселенная Disney». Концерт в оранжерее

Волшебная музыка из знаменитых мультфильмов Disney и Pixar в тропиках ВДНХ — в и...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

Будущий Sold Out

Фестиваль, который погружает в атмосферу безумия HARD музыки. На концерте-галлюцинации будет явлено волшебство пения, как эйфория от абсента. А ещё тут большой концерт ростовской постпанк группы — если не сейчас, то когда? :)

Space Jazz
Популярное
Space Jazz

В День космонавтики ты услышишь всё самое джазовое из «Космических музыкальных п...

Люмьер-Холл

от 1100₽

«Космос и Ханс Циммер». Мультимедийный концерт
Популярное
«Космос и Ханс Циммер». Мультимедийный концерт

Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и п...

Futurione, 2-я Останкинская улица, 3

от 3500₽

Абсент | 22 сентября
Абсент | 22 сентября

«Абсент» – концерт-галлюцинация. Кажется, дело происходит в кабаре? Или в обыч...

ул. Б. Пироговская, 53/55

от 1000₽

Moscow Madness | The Festival
Moscow Madness | The Festival

MOSCOW MADNESS – фестиваль, который погружает в атмосферу безумия HARD музыки. С...

Партийный пер., 1, корп. 6

от 1200₽

Motorama в Москве
Motorama в Москве

Большой концерт ростовской постпанк группы в Москве....

1930 Moscow, Партийный переулок, д. 1, к. 6

от 1300₽

Вечеринки и фесты

Чтобы согреться, нужно станцевать. Окунись в теплую атмосферу кизомбы под музыку диджеев. Не забудь прокачаться на фестивале креативных индустрий. И, конечно, приходи на мультижанровый фестиваль актуальной электронной музыки. 

Loud Bouz: Taly Birthday
Loud Bouz: Taly Birthday

Начиная с января 22го, Loud Boyz провели больше десяти вечеринок, и каждая из ни...

Gazgolder Club

от 1000₽

Kizomba Cosmos Party
Kizomba Cosmos Party

От создателей: Muza Party | Латино Вечеринки в Москве , Kizomba PARTY by Dino! ...

TwentyOneClub, Новый Арбат 21

от 900₽

Театр теней 2.0
Театр теней 2.0

Мистический и зловещий Театр вновь открывает свой занавес! Кто получит свои роли...

Pravda

от 2000₽

Фестиваль креативных индустрий G8
Фестиваль креативных индустрий G8

Независимый международный фестиваль собирает на одной площадке различные индустр...

Хлебозавод №9

2000₽

Majestic
Majestic

Встречаем осень и открытие сезона от T.L.N. Promo! На рейве Majectic соберутся...

Клуб Pravda, Варшавское шоссе, 26с12

от 1200₽

Sigma
Sigma

SIGMA – мультижанровый фестиваль актуальной электронной музыки, объединяющий 50 ...

c
по
Dex

от 1600₽

Выставки

В The Place — выставка-перформанс, искусство, самовосстановление через связь Человека и Солнечной системы. А в М'арс — мультисенсорная выставка-квест. Отправляйся на поиски ответов на экзистенциальные вопросы.

по подписке
VR-инсталляция «Психоз»
VR-инсталляция «Психоз»

Центр современного искусства М`АРС совместно с арт-группой AES+F представляет digital art-проект по мотивам знаковой пьесы британского драматурга Сары Кейн (1971-1999) «4.48 Психоз». Текст был создан ...

по подписке
Иммерсивная выставка Deep Inside/ght
Иммерсивная выставка Deep Inside/ght

Иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект, который состоит из художественных диалогов о счастье, любви и свободе. DEEP INSIDE/GHT – это мистический мир живописи, инсталляций, частотного st...

по подписке
Выставка «Реальный космос»
Выставка «Реальный космос»

«Реальный космос» – это попытка художественно воссоздать атмосферу Международной космической станции. Здесь восхитительные виды планеты Земля, работа и досуг покорителей космоса и возможность самим «н...

Выставка «Икигай: искусство жить»
Популярное
Выставка «Икигай: искусство жить»

Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходя...

до
Марс

от 700₽

Code 369
Популярное
Code 369

Внимание: продажи приостановлены. «Code 369» – аудиовизуальная выставка-игра-пе...

The Place

800₽

Самое романтичное свидание под куполом этой осенью. А вдруг ветром принесёт листву, и иглу укроется оранжевым покрывалом?

Театры

Театры предлагают ответить на следующие вопросы: что нецензурного в том, чтобы говорить правду? А вдруг Титаник — это каждый из нас? Наши айсберги, которые могут нас потопить. Мир художника-философа Винсента Ван Гога, какой? Многострадальный и ранимый или богатый и живой? 

Спектакль «Нецензурно»
Спектакль «Нецензурно»

Моноспектакль о судьбе итальянской замужней женщины. Пьеса мелодраматична и женщ...

Лаборатория современного театра

1500₽

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»

Театрализованная экскурсия, во время которой сюжет будет разворачиваться прямо н...

Гостиница Vertical Boutique, ул. Малые Каменщики, 16

5900₽

Спектакль «Голем»
Спектакль «Голем»

Голем — персонаж еврейской мифологии, существо одной из основных стихий, или их ...

Лаборатория современного театра

1000₽

Мы | 21 сентября
Мы | 21 сентября

«Мы» – синти-опера по мотивам антиутопии Евгения Замятина. Авторский проект мо...

Театр Стаса Намина

от 800₽

Не Эрдман. Не самоубийца. Ван Гог
Не Эрдман. Не самоубийца. Ван Гог

Независимый Московский театр «Театр О» впервые представляет моноспектакль «Не Эр...

Средний Староданиловский переулок, 3 стр3

от 1300₽

Соло и дуэт Stand Up

Каждый из этих комиков заслуживает твоего внимания. Это артисты с большими и громкими шутками. Понятный, искренний юмор, вечер в компании друзей и твой любимый напиток. Не раздумывай — сейчас самое время, чтобы посмеяться.

Андрей Атлас
Андрей Атлас

Стендап-комик из Ростова-на-Дону. StandUp концерт «Ничего не вышло» Второй сол...

Большевик Лофт

от 1400₽

Карина Мейханаджян и Белла
Карина Мейханаджян и Белла

Карина Мейханаджян и Белла - резиденты шоу "Женский Стендап ТНТ". Событие состо...

Большевик Лофт

от 1700₽

Павел Дедищев
Павел Дедищев

Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Labelcom», «Outside StandUp», «Большое ...

Большевик Лофт

от 2100₽

Роман Косицын - сольный концерт
Роман Косицын - сольный концерт

Роман Косицын - Stand Up на ТНТ, Прожарка и Roast Battle на ютуб-канале Labelcom...

Большевик Лофт

от 1200₽

Надя Джабраилова
Надя Джабраилова

Внимание: перенос события на 01.08.2025, 19:30. Надя Джабраилова — резидент шоу...

Большевик Лофт

от 1500₽

Разный Stand Up

Здесь будет и музыка, и юмор, и еда, и психология, и харизма. Всего по чуть-чуть, но и всё сразу — полный набор для яркой осени.

Большой StandUp концерт
Популярное
Большой StandUp концерт

Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Самое главное — это очень душевный фо...

Камеди Хаб

750₽

Психолох
Психолох

По промокоду cover_12 скидка на билет 50% Шоу комедийной импровизации. Шоу, в ...

Евгенич

750₽

Stand Up без границ
Stand Up без границ

Тебя не пугает мат, ты открыт к новому и к разным проявлениям своей индивидуальн...

Камеди Хаб

450₽

по подписке
Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | Пятница
Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | Пятница

Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мурашек. Сначала ты наслаждаешься музыкой и ужином, а потом финалишь вечер порцией качественного юмора. Гости мероприятия ...

Есть и пить со смыслом

Пиво, вино, чай, шампанское — к этому еще и еду подают, а где-то и экскурсия прилагается. События с едой и напитками — только лучшие гастрономические сочетания.

Пиво и еда. Лучшие сочетания | 9 сентября
Пиво и еда. Лучшие сочетания | 9 сентября

Многие любители пива знают, что в барах сейчас редко можно найти оригинальные и ...

Novikov Space

7500₽

Винное Казино с Жанной Киликиди
Винное Казино с Жанной Киликиди

Интерактивный формат дегустации, где нужно угадать сорт, страну и год урожая вин...

Винный базар

3850₽

Чай с Достоевским
Популярное
Чай с Достоевским

Историко-гастрономическое путешествие, в котором часовщик проведёт тебя по места...

Напротив театра «Современник», Чистопрудный бульвар, 19

от 1500₽

Чисто ирландское упийство
Популярное
Чисто ирландское упийство

Паб-кроул в формате спектакля с элементами интерактивного квеста, где ты полноце...

Tap & Barrel Pub

4500₽

Дегустация красных итальянских вин
Дегустация красных итальянских вин

Винная страна Италия - одно из направлений мечты для любителей вина. Миллионы ...

Винный базар

4500₽

Сытный завтрак с игристым | 30 сентября
Сытный завтрак с игристым | 30 сентября

Поздний завтрак с бокалом игристого – всегда хорошая идея! Особенно, если пригот...

Novikov Space

4500₽

Собрали самое популярное на начало осени. Пусть тебе будет тепло и душевно:)
с любовью к подписчикам и осени, редакция Kaverafisha  

Что есть в статье:

  1. Популярные концерты
  2. Концерты в оранжерее
  3. Будущий Sold Out
  4. Вечеринки и фесты
  5. Выставки
  6. Театры
  7. Соло и дуэт Stand Up
  8. Разный Stand Up
  9. Есть и пить со смыслом

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