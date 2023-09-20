Стендап-комик из Ростова-на-Дону. StandUp концерт «Ничего не вышло» Второй сольный концерт Андрея Атласа. И, нет, название «Ничего не вышло» — это не отсылка к первому. Это мысль, с которой так или иначе сталкивается каждый человек в самых разных обстоятельствах — в работе, в личной жизни, в мечтах, в мечтах о личной жизни на работе. Андрей делится откровенными личными историями и на своем примере показывает, есть ли позитивная жизнь после этой мысли и как побыстрее до неё добраться. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуют приходить к сбору гостей. Сбор гостей за полчаса до начала программы.