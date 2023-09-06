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Pravda

Москва, Варшавское шоссе, 26с12

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Новая Pravda — это большой танцпол до 700 человек, комфортабельная Вип зона с отдельным входом, баром, гардеробом и туалетом, просторная сцена со всем необходимым оборудованием для любого артиста. Пространство способно провести любое мероприятие — от концертов и ночных рейвов, до камерных театральных постановок или шумных банкетов. чт-вс 19:00–22:00 Сайт: https://clubpravda.ru/
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Куда сходить студенту в Москве

Небанальная студенческая подборка, многие события почти задаром. Не упусти свой счастливый билетик.

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Комментарии

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Резникова Мария
07 апреля, 11:01

Бывала здесь на ивентах Gothwawe, приходила конкретно под эти мероприятия, в целом нормальный клуб)

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Stanislav
19 марта, 02:30

Тоже бы сходил бы

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Forest Sorceress
24 сентября 2025, 11:42

Надо сходить)

П№
Пользователь №386185
28 апреля 2023, 05:57

суперский клуб!! были не раз и ни разу не пожалели

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Рейбо Марианна
19 августа 2022, 23:29

Хорошая концертная площадка, все понравилось.

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