Новая Pravda — это большой танцпол до 700 человек, комфортабельная Вип зона с отдельным входом, баром, гардеробом и туалетом, просторная сцена со всем необходимым оборудованием для любого артиста. Пространство способно провести любое мероприятие — от концертов и ночных рейвов, до камерных театральных постановок или шумных банкетов. чт-вс 19:00–22:00 Сайт: https://clubpravda.ru/
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Фандомная Ночь(Fandom Night)
Непринуждённая атмосфера, отличная музыка, крутые конкурсы, танцы, интересные зо...
от 1400₽
Комментарии
Stanislav19 марта, 02:30
Тоже бы сходил бы
Forest Sorceress24 сентября 2025, 11:42
Надо сходить)
Пользователь №38618528 апреля 2023, 05:57
суперский клуб!! были не раз и ни разу не пожалели
Рейбо Марианна19 августа 2022, 23:29
Хорошая концертная площадка, все понравилось.
Бывала здесь на ивентах Gothwawe, приходила конкретно под эти мероприятия, в целом нормальный клуб)