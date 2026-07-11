ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кобыла и Трупоглазые Жабы

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1390₽ до 2490₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Козлогласые трубадуры провозгласили новый цикл Солярных игр. На горизонте взошёл Сатурн. Журавль отправился в свой последний путь. Всё это означает одно: приближаются ежегодные сольные концерты «Кобылы и Трупоглазых Жаб». Какими окажутся новые модели шумеров? Кто осмелится войти в гробницу Емельяна Ярославского? Зачем нужны стерляди? Ответы на эти и многие другие вопросы сможешь узнать 7 ноября. Бонус — множество хитов, оловянные танцы, 3 часа живой и мёртвой музыки, а также, возможно, куницы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

Волосы
Волосы
до

от 1800₽

Джаз | Cinematica
Джаз | Cinematica

от 3500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Винтажный джаз Нью-Йорка 40-60-х на крыше
Винтажный джаз Нью-Йорка 40-60-х на крыше

от 3800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста