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Большой StandUp концерт

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Самое главное — это очень душевный формат, который заходит каждому зрителю. Комики, которые выступают — участники таких проектов, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский Стендап на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Состав выступающих всегда разный. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты пришёл с компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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Комментарии

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Данила
5 января 2025, 00:10

Прекрасное, простое место, комики начинающие, а поэтому очень искренние.

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