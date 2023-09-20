ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Надя Джабраилова

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Внимание: перенос события на 01.08.2025, 19:30. Надя Джабраилова — резидент шоу «Женский Стендап ТНТ», финалист «Открытый Микрофон ТНТ». Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Пишем об этом событии в блоге

Карточка

Топ событий сентября 2023 в Москве

Не время хандрить и лежать на ковре, каким бы красивым он не был. Москва никогда не спит — вперёд на крутое мероприятие.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста