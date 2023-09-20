Внимание: перенос события на 01.08.2025, 19:30. Надя Джабраилова — резидент шоу «Женский Стендап ТНТ», финалист «Открытый Микрофон ТНТ». Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы.