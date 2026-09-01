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Шоу «ПоколениЯ»

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 190₽ до 390₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Спустя 9 месяцев молчания они вернулись… Съёмка импровизационно-разговорного шоу «ПоколениЯ» Посмотри вживую раньше, чем это увидит интернет… Три парня из разных городов… Три поколения… Три разных мнения… Приколы придуманные здесь и сейчас, честные истории, услышав которые ты скажешь «у меня так же было!», потому что 100% в них узнаешь себя или своих знакомых. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.

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