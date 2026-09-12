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Найка Казиева. Настя Веневитина

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Совместный концерт двух топовых комиков. Найка Казиева – девушка, которая доказала, что можно выжить в России без мата (но с сарказмом). Она не просто шутит – она раздаёт правду в формате стендап, приправляя её самоиронией, абсурдом и лёгкой паникой. Настя Веневитина – стендап-комик, участница шоу «Женский Стендап», «Прожарка на ТНТ», «Открытый Микрофон», «Comedy Баттл», и «Roast Battle».

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