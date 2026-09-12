Найка Казиева. Настя Веневитина
улица Петровка, 21с1
Начало:
Завершение:
2150₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Совместный концерт двух топовых комиков. Найка Казиева – девушка, которая доказала, что можно выжить в России без мата (но с сарказмом). Она не просто шутит – она раздаёт правду в формате стендап, приправляя её самоиронией, абсурдом и лёгкой паникой. Настя Веневитина – стендап-комик, участница шоу «Женский Стендап», «Прожарка на ТНТ», «Открытый Микрофон», «Comedy Баттл», и «Roast Battle».
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