Совместный концерт двух топовых комиков. Найка Казиева – девушка, которая доказала, что можно выжить в России без мата (но с сарказмом). Она не просто шутит – она раздаёт правду в формате стендап, приправляя её самоиронией, абсурдом и лёгкой паникой. Настя Веневитина – стендап-комик, участница шоу «Женский Стендап», «Прожарка на ТНТ», «Открытый Микрофон», «Comedy Баттл», и «Roast Battle».