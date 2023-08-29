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«Космос и Ханс Циммер». Мультимедийный концерт

Futurione, 2-я Останкинская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 6000₽
Возраст 0+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и погружение в мир собственных чувств и эмоций через видео-арт и звук. СимфоМультимедия перенесёт тебя в безграничные просторы Вселенной. Лучшие произведения Ханса Циммера в исполнении солистов оркестра Nella Musica Orchestra. Музыка, которая проникает в самую душу, завораживающие визуальные эффекты, погружающие в космические дали — всё это создаст неповторимую атмосферу. Концерт проходит в сопровождении видео-арта в футуристичном арт-пространстве Futurione, после выступления артистов — соверши прогулку по каждому из залов площадки.

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