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Про событие
Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и погружение в мир собственных чувств и эмоций через видео-арт и звук. СимфоМультимедия перенесёт тебя в безграничные просторы Вселенной. Лучшие произведения Ханса Циммера в исполнении солистов оркестра Nella Musica Orchestra. Музыка, которая проникает в самую душу, завораживающие визуальные эффекты, погружающие в космические дали — всё это создаст неповторимую атмосферу. Концерт проходит в сопровождении видео-арта в футуристичном арт-пространстве Futurione, после выступления артистов — соверши прогулку по каждому из залов площадки.
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