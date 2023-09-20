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Спектакль «Нецензурно»

Лаборатория современного театра
ул. Сайкина, 9, стр. 1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Моноспектакль о судьбе итальянской замужней женщины. Пьеса мелодраматична и женщина на сцене напоминает иногда героиню мыльных опер. Лаборатория современного театра представляет свою версию. Спектакль называется «Нецензурно», но что нецензурного в том, чтобы говорить правду? А может правда у каждого своя? А кто решает какую правду можно говорить, а какую нет? А что есть правда? И как такие не простые вопросы могут быть связаны с вполне тривиальной, бытовой историей?

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