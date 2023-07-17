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Лаборатория современного театра

Москва, ул. Сайкина, 9, стр. 1

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https://xn--80aadn5a3alc.xn--p1ai/ Это театр, один из многих, но самобытный. Амбициозные режиссёры-экспериментаторы, работающие здесь, создают спектакли в новых жанрах: это и перформанс, и минимализм, и импровизированные танцы, и даже световые представления. Лаборатория современного театра уже более шести лет успешно работает в Москве, представляя необычные спектакли в столице. Режим работы: ежедневно 19:00 – 21:30
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Комментарии

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Мария
4 сентября 2023, 14:30

"Притча о..." + чайная церемония Просто вааау!! После представления погрузилась в особое состояние, которое хотелось бы сохранить) желание замедлится и наслаждаться каждым мгновением. Все что происходило в этом невероятном камерном театре завораживало. Настолько красиво и гармонично...глубоко. Чайная церемония - это своего рода медитация из которой я вынесла для себя, что красота в простом, не нужно суеты. Казалось, время остановилось. Столько эмоций и смысла!! 🧡 всё не случайно и своевременно!

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