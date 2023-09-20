Популярное
Space Jazz
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 6000₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Необычное
Про событие
В День космонавтики ты услышишь всё самое джазовое из «Космических музыкальных произведений». В концерте примет участие Московский джаз-бэнд, солисткой которого является Райхона — молодая джазовая вокалистка с уникальным тембром, призёр международных вокальных конкурсов от «Lanote», «Jazz Birds». Вместе с джаз-бэндом она исполнит, как классические стандарты, так и популярные композиции, сыгранные на джазовый манер, такие как «Fly me to the moon» или «Across the Universe» из репертуара The Beatles.
Контакты
На картеКарта места...
Пишем об этом событии в блоге
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Похожие события
Комментарии
Кристина10 сентября 2023, 18:41
Всем привет! Кто-то хочет составить компанию?)
Кристина, я бы сходила )
Сегодня кто то хочет сходить?