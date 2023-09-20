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Space Jazz

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 6000₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

В День космонавтики ты услышишь всё самое джазовое из «Космических музыкальных произведений». В концерте примет участие Московский джаз-бэнд, солисткой которого является Райхона — молодая джазовая вокалистка с уникальным тембром, призёр международных вокальных конкурсов от «Lanote», «Jazz Birds». Вместе с джаз-бэндом она исполнит, как классические стандарты, так и популярные композиции, сыгранные на джазовый манер, такие как «Fly me to the moon» или «Across the Universe» из репертуара The Beatles.

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Комментарии

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Евгения
8 марта 2025, 18:43

Сегодня кто то хочет сходить?

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Кристина
10 сентября 2023, 18:41

Всем привет! Кто-то хочет составить компанию?)

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Елена
6 февраля 2024, 01:33

Кристина, я бы сходила )

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