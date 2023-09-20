В День космонавтики ты услышишь всё самое джазовое из «Космических музыкальных произведений». В концерте примет участие Московский джаз-бэнд, солисткой которого является Райхона — молодая джазовая вокалистка с уникальным тембром, призёр международных вокальных конкурсов от «Lanote», «Jazz Birds». Вместе с джаз-бэндом она исполнит, как классические стандарты, так и популярные композиции, сыгранные на джазовый манер, такие как «Fly me to the moon» или «Across the Universe» из репертуара The Beatles.