Возраст 12+
Еда
Про событие
Историко-гастрономическое путешествие, в котором часовщик проведёт тебя по местам, где мостовые ещё помнят шаги Фёдора Михайловича. Ты узнаешь его любимое блюдо и как правильно заваривать чай по-Достоевски, попробуешь любимые сладости великого русского писателя и увидишь его не хмурым писателем с портрета, а озорным, азартным, весёлым гурманом, театралом и меломаном. В назначенное время у театра «Современник» тебя будут ожидать помощники в синих плащах. Организатор высылает инструкцию к каждому путешествию. В случае сильного дождя организатор вправе перенести мероприятие на другой день. Внимание! После приобретения билетов нужно связаться с организаторами по телефону.
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Комментарии
Ищу компанию 🫶
Составлю компанию;)
+ кто составит компанию?
Никита22 октября 2023, 18:26
Кто пойдёт?
Аноним19 августа 2023, 06:11
👍
Аноним31 марта 2023, 15:43
Класс
Ищу компанию