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Чай с Достоевским

Напротив театра «Современник», Чистопрудный бульвар, 19

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Историко-гастрономическое путешествие, в котором часовщик проведёт тебя по местам, где мостовые ещё помнят шаги Фёдора Михайловича. Ты узнаешь его любимое блюдо и как правильно заваривать чай по-Достоевски, попробуешь любимые сладости великого русского писателя и увидишь его не хмурым писателем с портрета, а озорным, азартным, весёлым гурманом, театралом и меломаном. В назначенное время у театра «Современник» тебя будут ожидать помощники в синих плащах. Организатор высылает инструкцию к каждому путешествию. В случае сильного дождя организатор вправе перенести мероприятие на другой день. Внимание! После приобретения билетов нужно связаться с организаторами по телефону.

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Комментарии

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Катя
13 мая 2024, 20:57

Ищу компанию

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Аня
20 апреля 2024, 18:11

Ищу компанию 🫶

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NP
27 февраля 2024, 23:24

Составлю компанию;)

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София
16 ноября 2023, 04:05

+ кто составит компанию?

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Никита
22 октября 2023, 18:26

Кто пойдёт?

А
Аноним
19 августа 2023, 06:11

👍

А
Аноним
31 марта 2023, 15:43

Класс

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