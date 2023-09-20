Историко-гастрономическое путешествие, в котором часовщик проведёт тебя по местам, где мостовые ещё помнят шаги Фёдора Михайловича. Ты узнаешь его любимое блюдо и как правильно заваривать чай по-Достоевски, попробуешь любимые сладости великого русского писателя и увидишь его не хмурым писателем с портрета, а озорным, азартным, весёлым гурманом, театралом и меломаном. В назначенное время у театра «Современник» тебя будут ожидать помощники в синих плащах. Организатор высылает инструкцию к каждому путешествию. В случае сильного дождя организатор вправе перенести мероприятие на другой день. Внимание! После приобретения билетов нужно связаться с организаторами по телефону.