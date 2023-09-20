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1+1. Людовико Эйнауди. Концерт в оранжерее
просп. Мира, 119, стр. 14
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Завершение:
от 1750₽ до 3400₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Воздушные, чувственные, проникновенные — всё это про гениальные мелодии Людовико Эйнауди, в том числе потрясающие саундтреки к культовым фильмам «1+1», «Земля кочевников», «Чёрный лебедь», «Отец», «Доктор Живаго». Атмосферный нью-эйдж, классические гармонии и броский минимализм сливаются у Эйнауди в мелодраматическом апофеозе. Его творчество гармонично сочетает в себе нерушимые традиции классики, современное электронное звучание, этнические мотивы, динамичность популярной музыки и медитативность эмбиента. Свои концерты Эйнауди называет «коллективной медитацией». И так, похоже, и есть. Его музыка не требует концентрации – она расслабляет, утешает и исцеляет. Заглушает сумасшедшую, интенсивную реальность и успокаивает мозг, которому все время кажется, что ему нужно быть занятым. Музыка Эйнауди – это манифест замедления и успокоения.
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Комментарии
YOKLMN12 января 2025, 00:53
Прихожу на эту программу уже второй раз, прекрасная локация, главное прийти заранее и занять места поближе, так звук отличный и пробирает до мурашек и слез
5 раз была на концерте самого Эйнауди, надо попробовать послушать его и в чужом исполнении )