Театрализованная экскурсия, во время которой сюжет будет разворачиваться прямо на твоих глазах. Место действия — расположенный в сердце Таганки изящный Vertical Boutique. Лаконичный интерьер в стиле лофт с деревянными и металлическими элементами неожиданно становится отличной декорацией к сюжетам. Повествование идёт от лица надзирателя тюрьмы Никиты Андреевича Алференко. Он проработал в Таганке 40 лет, застав снос здания в 1958. Вместе с ним гости будут путешествовать по отелю, узнавая интересные детали о тюрьме и наблюдая иммерсивные сюжеты. Надевай наушники и отправляйся на экскурсию, где ты узнаешь: — Секреты Таганской тюрьмы от лица надзирателя, который проработал здесь 40 лет, с конца 19-го века до сноса здания в 1958 году — Эпизоды из судеб знаменитых заключённых Таганской тюрьмы — Историю местного театра заключённых — Всё о культурной жизни тюрьмы и газете «Голос Таганки» В новой театрализованной экскурсии «Заблудшим» удалось соблюсти баланс и создать приключение на основе увлекательных историй, избегая при этом мрачных мыслей и гнетущей атмосферы. В стоимость входит: приветственный бокал игристого, спектакль-экскурсия, фуршет, услуги фотографа.