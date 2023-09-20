Певица Фантине, известная яркими выступлениями в амплуа солистки Московского Джазового Оркестра под руководством Игоря Бутмана, представит свой новый альбом «Fantine was here. Miami 2013-2016». Альбом создан в формате музыкального путешествия в стиле поп-соул, тема экскурса – жизнь и приключения певицы в Майами. В числе треков есть и новые песни, написанные Фантине, и её уже нашумевшие хиты «Bachata de Rosa» и «Reservation For Two». Фантине – необычайно талантливая певица русско-доминиканского происхождения. В ее резюме – гастрольные концерты по всей России, а также в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии и страны ЕС. С 2012 года активно сотрудничает с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана. В 2020 году стала четвертьфиналисткой ТВ-шоу «Голос 9» на Первом канале.