Новый квартет духовика-мультиинструменталиста, мастера музыкальных открытий, композитора, аранжировщика, почётного члена интернационального общества валторнистов Аркадия Шилклопера В программе «Непритворные россказни» авторские сочинения лидера квартета, редко исполняемые джазовые стандарты и классическая (академическая) музыка, услышанная сквозь призму джазовой традиции. Истории, которые не притворяются. Музыка, которая говорит напрямую без масок и жанровых границ.