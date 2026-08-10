ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Allegro con brio

Джаз клуб Эссе, Пятницкая, 27с3А

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2200₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Новый квартет духовика-мультиинструменталиста, мастера музыкальных открытий, композитора, аранжировщика, почётного члена интернационального общества валторнистов Аркадия Шилклопера В программе «Непритворные россказни» авторские сочинения лидера квартета, редко исполняемые джазовые стандарты и классическая (академическая) музыка, услышанная сквозь призму джазовой традиции. Истории, которые не притворяются. Музыка, которая говорит напрямую без масок и жанровых границ.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста