Событие о здоровье, спорте и заботе о себе. Это день, в котором мы собираем всё, что для нас сегодня означает wellness: тренировки, лекции, любимые напитки и, самое главное, людей, которым близка культура заботы о себе. Цель: чтобы каждый ушёл не только с впечатлениями, но и с новой привычкой, вдохновением или знакомством, которое останется с ним надолго. Пространство состоит из тематических зон, где каждый сможет найти свой формат движения, восстановления и новых открытий. Лекторий: Лекции о современном оздоровлении, развитии мозга, женском здоровье, технологиях и биохиллинге Кардио: Велозаезды, пробежки и настольный теннис — независимо от уровня подготовки Функционал: Тренировки на всё тело, интервальные форматы, упражнения с собственным весом и фитнес-резинками Восстановление: Пилатес, растяжка, мобильность и мягкие практики, чтобы восстановиться после активностей Бар и зоны отдыха Полезные напитки, интерактивы и пространства для отдыха Вход на занятия, лекции и события по регистрации.