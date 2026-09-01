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День заботы о себе (Wellness Day 2026)

улица Лужники, 24с1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Событие о здоровье, спорте и заботе о себе. Это день, в котором мы собираем всё, что для нас сегодня означает wellness: тренировки, лекции, любимые напитки и, самое главное, людей, которым близка культура заботы о себе. Цель: чтобы каждый ушёл не только с впечатлениями, но и с новой привычкой, вдохновением или знакомством, которое останется с ним надолго. Пространство состоит из тематических зон, где каждый сможет найти свой формат движения, восстановления и новых открытий. Лекторий: Лекции о современном оздоровлении, развитии мозга, женском здоровье, технологиях и биохиллинге Кардио: Велозаезды, пробежки и настольный теннис — независимо от уровня подготовки Функционал: Тренировки на всё тело, интервальные форматы, упражнения с собственным весом и фитнес-резинками Восстановление: Пилатес, растяжка, мобильность и мягкие практики, чтобы восстановиться после активностей Бар и зоны отдыха Полезные напитки, интерактивы и пространства для отдыха Вход на занятия, лекции и события по регистрации.

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