Про событие
Контакты
На картеКарта места...
Пишем об этом событии в блоге
Топ событий сентября 2023 в Москве
Не время хандрить и лежать на ковре, каким бы красивым он не был. Москва никогда не спит — вперёд на крутое мероприятие.
Выставочная афиша Москвы
Если хочешь прокачать свое чувство прекрасного, то ты пришел по адресу. Мы продолжаем искать и выкладывать самые интересные выставки Москвы, а тебе осталось только выбрать и следить за обновлениями.
День полотенца в Москве
Какой праздник отмечается 25 мая? Не только последний звонок и не только день карт таро, а ещё и День полотенца! Поздравляем всех любителей Дугласа Адамса и путешествий «Автостопом по галактике» и придумываем, как отметить это дело
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи