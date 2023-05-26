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Выставка «Реальный космос»

Марс
Пушкарев переулок, дом 5

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 900₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

«Реальный космос» – это попытка художественно воссоздать атмосферу Международной космической станции. Здесь восхитительные виды планеты Земля, работа и досуг покорителей космоса и возможность самим «надеть» скафандры и «выйти» в открытый космос! Прямое участие в проекте принимает летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров. Космонавт не только является автором фотоконтента выставки, но и виртуальным гидом, который сопровождает зрителя в открытый космос на просторах выставочного пространства. Выставка состоит из 8 интерактивных зон современных технологий: VR, AR, голография, проекция, инсталляции, а также функциональные предметы и фотографии, сделанные в космосе. Зрители научатся взаимодействовать с левитирующими предметами в условиях микрогравитации, поучаствуют в стыковке космического корабля «Союз» с Международной космической станцией. Приходи за впечатлениями ежедневно 12:00 - 22:00.

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