Выставочная афиша Москвы

Если хочешь прокачать свое чувство прекрасного, то ты пришел по адресу. Мы продолжаем искать и выкладывать самые интересные выставки Москвы, а тебе осталось только выбрать и следить за обновлениями.

Что будет в статье:

Цифровое искусство

Технологии, VR, иммерсивность и мультимедийность прочно сплелись с искусством в нашей подборке. Если хочется оторваться в другой реальности, тогда эти выставки для тебя.

Отдельно стоит отметить центр «Марс». Самые разнообразные цифровые вселенные собраны здесь.

Художественные выставки

Если хочешь свежих мыслей, но в более классическом исполнении, ты найдешь их здесь, в творчестве молодых художников и именитых мастеров, которые работают в самых разных жанрах и техниках.

Самое странное

Сборная солянка из самого необычного. Если ты фанат «Звездных войн», пончиков и компьютерных мышей, то ныряй в подборку где-то между «дичью» и «искусством».

Ни на что не похоже

И последние, но не по значимости выставки, которые не вошли ни в один из пластов нашей статьи, но это делает их еще более интересными.

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