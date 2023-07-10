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Выставочная афиша Москвы

Если хочешь прокачать свое чувство прекрасного, то ты пришел по адресу. Мы продолжаем искать и выкладывать самые интересные выставки Москвы, а тебе осталось только выбрать и следить за обновлениями.

Что будет в статье:

  1. - Цифровое искусство
  2. - Художественные выставки 
  3. - Самое странное
  4. - Ни на что не похоже

Цифровое искусство

Технологии, VR, иммерсивность и мультимедийность прочно сплелись с искусством в нашей подборке. Если хочется оторваться в другой реальности, тогда эти выставки для тебя.

Code 369
Популярное
Code 369

Внимание: продажи приостановлены. «Code 369» – аудиовизуальная выставка-игра-пе...

The Place

800₽

по подписке
Выставка «Биохакинг»
Выставка «Биохакинг»

Константин Васильевич Худяков – президент Творческого союза художников России, член Российской Академии Художеств, заслуженный художник России, работающий в жанре цифровой художественной техники. Худ...

по подписке
Telling Stories. Большие данные
Telling Stories. Большие данные

Выставка «Telling Stories. Большие данные» посвящена отношению художников к современным способам использования, обработки и визуального представления информационных потоков. Представленные на выставк...

по подписке
Искусство 2.0. Нейрохудожник
Искусство 2.0. Нейрохудожник

В Центре цифрового искусства Artplay Media проходит выставка, на которой всемирно известные шедевры встречаются с искусственным интеллектом. Выставка – это не только визуальный ряд, но и история, кот...

Отдельно стоит отметить центр «Марс». Самые разнообразные цифровые вселенные собраны здесь.  

по подписке
Выставка VR-gallery
Выставка VR-gallery

Центр М`АРС совместно с инновационной студией ArtDynamics представляют проект под названием VR- Gallery, основа которого – активное взаимодействие с предметами искусства в пространствах, в которых они...

по подписке
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»

«Живёшь лишь однажды» – арт-инсталляция виртуальной реальности – уникальная возможность совершить путешествие по «Саду земных наслаждений» Иеронима Босха, попасть в пространство легендарного шедевра м...

по подписке
Свидание ИГЛУ АРТ
Свидание ИГЛУ АРТ

В Центре современного искусства М'АРС открыт IGLOO ART - прогулки по выставкам-арт-мирам и свидания на крыше в стеклянной иглу в атмосфере игристого и восточных сладостей, где открываются сказочные ви...

по подписке
Иммерсивная выставка Deep Inside/ght
Иммерсивная выставка Deep Inside/ght

Иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект, который состоит из художественных диалогов о счастье, любви и свободе. DEEP INSIDE/GHT – это мистический мир живописи, инсталляций, частотного st...

Живые портреты Джузеппе Арчимбольдо
Популярное
Живые портреты Джузеппе Арчимбольдо

Центр М`АРС совместно с инновационной студией «АртДинамикс» представляют гологра...

до
Марс

от 800₽

по подписке
Выставка «Реальный космос»
Выставка «Реальный космос»

«Реальный космос» – это попытка художественно воссоздать атмосферу Международной космической станции. Здесь восхитительные виды планеты Земля, работа и досуг покорителей космоса и возможность самим «н...

VR-проект «Путь в никуда»
Популярное
VR-проект «Путь в никуда»

ЦСИ М'АРС представляет VR-проект-манипуляцию, который заставит зрителя испытать ...

до
Марс

от 700₽

по подписке
VR-инсталляция «Психоз»
VR-инсталляция «Психоз»

Центр современного искусства М`АРС совместно с арт-группой AES+F представляет digital art-проект по мотивам знаковой пьесы британского драматурга Сары Кейн (1971-1999) «4.48 Психоз». Текст был создан ...

Художественные выставки 

Если хочешь свежих мыслей, но в более классическом исполнении, ты найдешь их здесь, в творчестве молодых художников и именитых мастеров, которые работают в самых разных жанрах и техниках.

по подписке
Тихие истории
Тихие истории

Выставка «Тихие истории» Алексея Теренина — непрерывное повествование, которое прочитывается в каждой картине. Короткие сюжеты со своей историей сливаются в мир, созданный художником, где он сам выби...

по подписке
В присутствии
В присутствии

Выставка Виктора Новикова раскрывает тему видимого и невидимого. Мира, где древнее соприкасается с современным, а присутствие духовного, неизвестного может быть обусловлено только верой в его сущест...

по подписке
Диалоги
Диалоги

«Диалоги» – это выставочный проект двух татарских профессиональных художников, супругов и творческих союзников – членов Союза художников Республики Татарстан, членов Союза художников России Ирика Муси...

по подписке
Выставка «Внутри травы»
Выставка «Внутри травы»

Открывается выставка Виктории Кокориной «Внутри травы», посвященная растительной мифологии и ее отражению в крестьянской вышивке Русского Севера. В своих работах художница по вышивке дает современную...

по подписке
Логос: голос конструктивизма
Логос: голос конструктивизма

Центр «Зотов» представляет новый выставочный проект «Логос: голос конструктивизма». Вторая выставка Центра посвящена влиянию конструктивизма 1920-х годов на формирование языка новой страны — СССР. ...

по подписке
Сергей Кузнецов. Архитектура мира
Сергей Кузнецов. Архитектура мира

В рамках выставки «Архитектура мира» российский художник и архитектор Сергей Кузнецов представит новую серию крупноформатных произведений, написанных углем по картону. Главные герои его работ — хоро...

по подписке
Dream X 2. Техники эскапизма
Dream X 2. Техники эскапизма

Галерея Syntax представляет совместный проект «Dream X 2. Техники эскапизма» Арута Овсепяна и Анны Сави, посвященный сну как побегу от реальности. Суть первой «техники» раскрывает Арут — в его работ...

по подписке
Мой учитель Леонардо
Мой учитель Леонардо

Приглашаем на масштабную выставку «Мой учитель Леонардо», посвященную легендарному московскому художнику Анатолию Звереву. Одним из главных событий этой выставки станет показ архивного собрания трак...

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Дали & Пикассо
Дали & Пикассо

На выставке представлена одна из самых больших в мире частных коллекций скульптур Дали и керамики Пикассо, а также графика. Здесь ты сможешь взглянуть на мир глазами гениев, а также познакомиться с их...

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Сад земной и небесный
Сад земной и небесный

Вышивальщица Вера Керинская уже больше десяти лет вышивает — рисует — гладью и шьет лоскутные одеяла. С ней мы знакомы давно и ждали, когда Seasons и картины Веры — нежные, чуть наивные, живые — соед...

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У меня было счастливое детство
У меня было счастливое детство

Выставка Ирины Мурашовой выстраивается вокруг личных воспоминаний атрибутов детства и погружает зрителя в образы, связанные с ним. На экспозиции представлено несколько серий работ, выполненных в разли...

Самое странное

Сборная солянка из самого необычного. Если ты фанат «Звездных войн», пончиков и компьютерных мышей, то ныряй в подборку где-то между «дичью» и «искусством».

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Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике»
Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике»

Отправляйся в межгалактическое путешествие, не выезжая за МКАД. На выставке тебя ждут более 200 экспонатов, в том числе аниматронные инопланетные расы, реконструкции космических миров и техники, гал...

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Пульсирующая материя
Пульсирующая материя

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» и Институт современного искусства Иосифа Бакштейна представляет экспериментальный проект «Пульсирующая материя». дна из важных тенденций нашего времени — то, что...

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DONUT WAIT
DONUT WAIT

В галерее современного искусства ASKERI GALLERY проходит выставка южнокорейского скульптора Джей Йонг Кима. Всемирно известный мастер создает уникальные керамические пончики — как символ человеческих...

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Мышеловка: выставка компьютерных мышек
Мышеловка: выставка компьютерных мышек

В Яндекс Музее проходит выставка компьютерных мышей и трекболов из коллекции Михаила Павлова — сотрудника Яндекса. За десять лет Михаил собрал свыше 150 устройств. Время работы: Пн–Пт: 09:00 – 20:00...

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Девятый вал
Девятый вал

Галерея ГУМ-Red-Line представляет персональную выставку Фарида Богдалова «Девятый вал», которая показывает публике более сорока новых работ художника из разных живописных и графических серий, созданны...

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Смешарики. Искусство быть круглым
Смешарики. Искусство быть круглым

Помнишь детские сборы в школу? Как тихонечко, чтобы не будить родителей, включали телевизор, и ровно в 6:55 на ещё темной кухне загоралась красочная заставка, на которой друг за другом появлялись Кро...

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Щель
Щель

Музей АРТ4 анонсирует новый формат работы. Впервые за долгое время в его пространстве разместится постоянная экспозиция: выставка «Щель» займет три зала музея на год и представит произведения искусс...

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Панк-Культура. Король и Шут
Панк-Культура. Король и Шут

Яндекс Афиша, бюро Planet9 и Плюс Студия представляют выставку «Панк-культура. Король и Шут». Масштабная экспозиция в Центре современного искусства Винзавод расскажет о феномене панка, его истории...

Ни на что не похоже

И последние, но не по значимости выставки, которые не вошли ни в один из пластов нашей статьи, но это делает их еще более интересными.  

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Биеннале «Артмоссфера»
Биеннале «Артмоссфера»

Обрати внимание, что все объекты биеннале располагаются на улице. Центр современного искусства Винзавод представляет биеннале «Артмоссфера». Тема основного проекта биеннале звучит как «Община: Партн...

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Комната коллекционера
Комната коллекционера

Арт-платформа Cube.Moscow представляет групповую выставку «Комната коллекционера» о смыслах и значении коллекционирования искусства, на которой будут представлены произведения 12 современных российски...

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Выставка «Прорастания»
Выставка «Прорастания»

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OldsCoolShow 2023
OldsCoolShow 2023

Классические автомобили и культура Старой школы становятся ближе и доступнее! Впервые в истории мероприятия в честь юбилея открываются двери для всех желающих бесплатно. Приходи окунуться в незабыва...

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Твой белый дом…
Твой белый дом…

В «белых» композициях Татьяна Баданина открывает свое детство, его космические бездны, его душетелесные ориентиры, само ощущение первого контакта с жизнью, переведенного из немоты на язык пластики. ...

Смотри еще больше событий в нашей афише!

Что есть в статье:

  1. Цифровое искусство
  2. Художественные выставки 
  3. Самое странное
  4. Ни на что не похоже

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