Выставочная афиша Москвы

Цифровое искусство
Технологии, VR, иммерсивность и мультимедийность прочно сплелись с искусством в нашей подборке. Если хочется оторваться в другой реальности, тогда эти выставки для тебя.
Константин Васильевич Худяков – президент Творческого союза художников России, член Российской Академии Художеств, заслуженный художник России, работающий в жанре цифровой художественной техники. Худ...
Выставка «Telling Stories. Большие данные» посвящена отношению художников к современным способам использования, обработки и визуального представления информационных потоков. Представленные на выставк...
Отдельно стоит отметить центр «Марс». Самые разнообразные цифровые вселенные собраны здесь.
Центр М`АРС совместно с инновационной студией ArtDynamics представляют проект под названием VR- Gallery, основа которого – активное взаимодействие с предметами искусства в пространствах, в которых они...
«Живёшь лишь однажды» – арт-инсталляция виртуальной реальности – уникальная возможность совершить путешествие по «Саду земных наслаждений» Иеронима Босха, попасть в пространство легендарного шедевра м...
В Центре современного искусства М'АРС открыт IGLOO ART - прогулки по выставкам-арт-мирам и свидания на крыше в стеклянной иглу в атмосфере игристого и восточных сладостей, где открываются сказочные ви...
Иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект, который состоит из художественных диалогов о счастье, любви и свободе. DEEP INSIDE/GHT – это мистический мир живописи, инсталляций, частотного st...
Центр М`АРС совместно с инновационной студией «АртДинамикс» представляют гологра...
от 800₽
«Реальный космос» – это попытка художественно воссоздать атмосферу Международной космической станции. Здесь восхитительные виды планеты Земля, работа и досуг покорителей космоса и возможность самим «н...
ЦСИ М'АРС представляет VR-проект-манипуляцию, который заставит зрителя испытать ...
от 700₽
Художественные выставки
Если хочешь свежих мыслей, но в более классическом исполнении, ты найдешь их здесь, в творчестве молодых художников и именитых мастеров, которые работают в самых разных жанрах и техниках.
Выставка «Тихие истории» Алексея Теренина — непрерывное повествование, которое прочитывается в каждой картине. Короткие сюжеты со своей историей сливаются в мир, созданный художником, где он сам выби...
Выставка Виктора Новикова раскрывает тему видимого и невидимого. Мира, где древнее соприкасается с современным, а присутствие духовного, неизвестного может быть обусловлено только верой в его сущест...
«Диалоги» – это выставочный проект двух татарских профессиональных художников, супругов и творческих союзников – членов Союза художников Республики Татарстан, членов Союза художников России Ирика Муси...
Открывается выставка Виктории Кокориной «Внутри травы», посвященная растительной мифологии и ее отражению в крестьянской вышивке Русского Севера. В своих работах художница по вышивке дает современную...
Центр «Зотов» представляет новый выставочный проект «Логос: голос конструктивизма». Вторая выставка Центра посвящена влиянию конструктивизма 1920-х годов на формирование языка новой страны — СССР. ...
В рамках выставки «Архитектура мира» российский художник и архитектор Сергей Кузнецов представит новую серию крупноформатных произведений, написанных углем по картону. Главные герои его работ — хоро...
Галерея Syntax представляет совместный проект «Dream X 2. Техники эскапизма» Арута Овсепяна и Анны Сави, посвященный сну как побегу от реальности. Суть первой «техники» раскрывает Арут — в его работ...
Приглашаем на масштабную выставку «Мой учитель Леонардо», посвященную легендарному московскому художнику Анатолию Звереву. Одним из главных событий этой выставки станет показ архивного собрания трак...
На выставке представлена одна из самых больших в мире частных коллекций скульптур Дали и керамики Пикассо, а также графика. Здесь ты сможешь взглянуть на мир глазами гениев, а также познакомиться с их...
Вышивальщица Вера Керинская уже больше десяти лет вышивает — рисует — гладью и шьет лоскутные одеяла. С ней мы знакомы давно и ждали, когда Seasons и картины Веры — нежные, чуть наивные, живые — соед...
Выставка Ирины Мурашовой выстраивается вокруг личных воспоминаний атрибутов детства и погружает зрителя в образы, связанные с ним. На экспозиции представлено несколько серий работ, выполненных в разли...
Самое странное
Сборная солянка из самого необычного. Если ты фанат «Звездных войн», пончиков и компьютерных мышей, то ныряй в подборку где-то между «дичью» и «искусством».
Отправляйся в межгалактическое путешествие, не выезжая за МКАД. На выставке тебя ждут более 200 экспонатов, в том числе аниматронные инопланетные расы, реконструкции космических миров и техники, гал...
Центр Творческих Индустрий «Фабрика» и Институт современного искусства Иосифа Бакштейна представляет экспериментальный проект «Пульсирующая материя». дна из важных тенденций нашего времени — то, что...
В галерее современного искусства ASKERI GALLERY проходит выставка южнокорейского скульптора Джей Йонг Кима. Всемирно известный мастер создает уникальные керамические пончики — как символ человеческих...
В Яндекс Музее проходит выставка компьютерных мышей и трекболов из коллекции Михаила Павлова — сотрудника Яндекса. За десять лет Михаил собрал свыше 150 устройств. Время работы: Пн–Пт: 09:00 – 20:00...
Галерея ГУМ-Red-Line представляет персональную выставку Фарида Богдалова «Девятый вал», которая показывает публике более сорока новых работ художника из разных живописных и графических серий, созданны...
Помнишь детские сборы в школу? Как тихонечко, чтобы не будить родителей, включали телевизор, и ровно в 6:55 на ещё темной кухне загоралась красочная заставка, на которой друг за другом появлялись Кро...
Музей АРТ4 анонсирует новый формат работы. Впервые за долгое время в его пространстве разместится постоянная экспозиция: выставка «Щель» займет три зала музея на год и представит произведения искусс...
Ни на что не похоже
И последние, но не по значимости выставки, которые не вошли ни в один из пластов нашей статьи, но это делает их еще более интересными.
Обрати внимание, что все объекты биеннале располагаются на улице. Центр современного искусства Винзавод представляет биеннале «Артмоссфера». Тема основного проекта биеннале звучит как «Община: Партн...
Арт-платформа Cube.Moscow представляет групповую выставку «Комната коллекционера» о смыслах и значении коллекционирования искусства, на которой будут представлены произведения 12 современных российски...
Сад в некоторых своих древних значениях — это территория, которая находится в первозданном состоянии, нетронутое и недоступное место, где сохраняется небесная благодать и гармония. Иначе говоря, сад —...
Классические автомобили и культура Старой школы становятся ближе и доступнее! Впервые в истории мероприятия в честь юбилея открываются двери для всех желающих бесплатно. Приходи окунуться в незабыва...
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