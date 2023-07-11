Популярное
Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1000₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
На выставке представлена одна из самых больших в мире частных коллекций скульптур Дали и керамики Пикассо, а также графика. Здесь ты сможешь взглянуть на мир глазами гениев, а также познакомиться с их творчеством изнутри. Помимо основной экспозиции в рамках выставки зрители могут увидеть фильм-экскурсию о произведениях, которые также можно увидеть в выставочном зале. Для полного погружения можно также взять экскурсию. В стоимость включен входной билет на выставку, предварительная запись не требуется. Билеты на экскурсию можно приобрести на сайте проекта. В рамках выставки проходят дополнительные мероприятия: лекции, мастер-классы по рисованию, спектакли и детские творческие экскурсии. Расписание есть в «Лекциях и мастер-классах» и на сайте выставки :) Режим работы: Ежедневно: 13:00 – 20:00
Контакты
На картеКарта места...
Пишем об этом событии в блоге
Осень в Москве: куда сходить и что посмотреть
Осень не для хандры — поднимай настроение с нашей тематической подборкой от Kaverafisha.
Выставочная афиша Москвы
Если хочешь прокачать свое чувство прекрасного, то ты пришел по адресу. Мы продолжаем искать и выкладывать самые интересные выставки Москвы, а тебе осталось только выбрать и следить за обновлениями.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи