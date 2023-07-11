На выставке представлена одна из самых больших в мире частных коллекций скульптур Дали и керамики Пикассо, а также графика. Здесь ты сможешь взглянуть на мир глазами гениев, а также познакомиться с их творчеством изнутри. Помимо основной экспозиции в рамках выставки зрители могут увидеть фильм-экскурсию о произведениях, которые также можно увидеть в выставочном зале. Для полного погружения можно также взять экскурсию. В стоимость включен входной билет на выставку, предварительная запись не требуется. Билеты на экскурсию можно приобрести на сайте проекта. В рамках выставки проходят дополнительные мероприятия: лекции, мастер-классы по рисованию, спектакли и детские творческие экскурсии. Расписание есть в «Лекциях и мастер-классах» и на сайте выставки :) Режим работы: Ежедневно: 13:00 – 20:00