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Дали & Пикассо

Москва, Старая Басманная улица, 15Ас4

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В 2006 Александр Шадрин приобрел в парижском музее Дали около сотни работ и впервые показал часть своей коллекции работ Дали в Екатеринбурге. Выставка имела большой интерес, после чего с огромным успехом была показана по всей России в десятках городов. В 2012 на аукционе Christie’s была приобретена керамика Пикассо из коллекции семьи Рамье и с 2014 было принято решение показывать творчество художников вместе. «Дуэтом» Дали и Пикассо из коллекции Шадрина объехали весь мир от Поднебесной до Скандинавии. Режим работы: пн 12:00–21:00; вт 12:00–15:00; ср 12:00–21:00; чт 12:00–15:00; пт-вс 12:00–21:00
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