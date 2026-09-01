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Арт-вечеринка с золотом

Мясо, улица Куусинена, 4Ак1

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Каждый гость рисует свой сюжет. Навыки рисования не требуются, тебе поможет профессиональный художник. Что получишь: — Профессиональный холст 40×50 см на подрамнике — твой навсегда — Безопасные акриловые краски — легко отмываются с рук и одежды — Сопровождение художника на всех этапах — Сусальное золото и серебро (поталь: красная, голубая, зелёная, чёрная, синяя) — для акцентов и вкусности — Упаковка для картины — донесёшь домой аккуратно — Панорамный вид на город— рисуешь с лучшей локацией — Бокал шампанского и профитроль с лососем и красной икрой Если захочешь рисовать на одежде (футболки, рубашки, джинсовки), а не на холсте, то нужно принести свой материал. Заранее предупреди.

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