Уникальный концептуальный концерт - откровение группы Аркона «По нити Коби из Яви в Храм». Последние годы коллектив перерос свое «народное» творчество и двигается дальше по глубинам человеческого сознания с поиском ответов на экзистенциально-трансцендентальные вопросы. В середине февраля, на исходе зимы, Аркона представит свои самые значимые композиции последних лет творчества, включая песни, которые никогда раньше не исполнялись вживую, отражающие мрачную атмосферу и философские размышления о смысле жизни, смерти и месте человека в этом мире, вселенной или в небытие трансцендентального.