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Аркона

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Уникальный концептуальный концерт - откровение группы Аркона «По нити Коби из Яви в Храм». Последние годы коллектив перерос свое «народное» творчество и двигается дальше по глубинам человеческого сознания с поиском ответов на экзистенциально-трансцендентальные вопросы. В середине февраля, на исходе зимы, Аркона представит свои самые значимые композиции последних лет творчества, включая песни, которые никогда раньше не исполнялись вживую, отражающие мрачную атмосферу и философские размышления о смысле жизни, смерти и месте человека в этом мире, вселенной или в небытие трансцендентального.

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