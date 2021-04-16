Закрытое место для открытых людей. Место сразу завоевало популярность у московской продвинутой публики. Здесь, на знаменитых techno-вечеринках, главной философией которых является интересная качественная музыка, играли свои сеты Luciano, Steve Lawler, Audio Fly и многие другие. В Газгольдере также выступали знаковые фигуры российской и западной культуры: Юрский, Жванецкий, Филлипенко, Эшли Слейтер, The Tides. Режим работы: Пт. 23:00 – 08:00 Сб. 23:00 – 08:00 Сайт: https://gazgolderclub.ru/
Карта места...
Комментарии
Ольга30 марта 2024, 23:52
Газ как дом родной )
Пользователь №2353086 ноября 2022, 04:39
Газ он и есть газ))) для тех, кто в теме😀 обязательно надо чекать лайнап, иначе есть риск попасть на так себе вечеринку. Антураж классный, мне нравится
Lange Lidiya15 марта 2022, 01:46
Как-то глупо комментировать Газ. Культовое клубное место. Видели клаббера,который здесь не бывал? Да? - вы видели единорога
Сегодня иду сюда, была бы рада компании. Выступает классный тандем)