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Gazgolder Club

Москва, пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

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Закрытое место для открытых людей. Место сразу завоевало популярность у московской продвинутой публики. Здесь, на знаменитых techno-вечеринках, главной философией которых является интересная качественная музыка, играли свои сеты Luciano, Steve Lawler, Audio Fly и многие другие. В Газгольдере также выступали знаковые фигуры российской и западной культуры: Юрский, Жванецкий, Филлипенко, Эшли Слейтер, The Tides. Режим работы: Пт. 23:00 – 08:00 Сб. 23:00 – 08:00 Сайт: https://gazgolderclub.ru/
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Комментарии

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Евгения
8 ноября 2024, 19:13

Сегодня иду сюда, была бы рада компании. Выступает классный тандем)

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Ольга
30 марта 2024, 23:52

Газ как дом родной )

П№
Пользователь №235308
6 ноября 2022, 04:39

Газ он и есть газ))) для тех, кто в теме😀 обязательно надо чекать лайнап, иначе есть риск попасть на так себе вечеринку. Антураж классный, мне нравится

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Lange Lidiya
15 марта 2022, 01:46

Как-то глупо комментировать Газ. Культовое клубное место. Видели клаббера,который здесь не бывал? Да? - вы видели единорога

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