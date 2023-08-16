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Комментарии
Обожаю этот паб. В выходные и праздники, правда, не протолкнуться и приходится ждать стол, но если прийти в будни, то вам будет очень вкусно, малолюдно и невероятно красиво. У этого бара очень классная легенда о том, что в нулевые прошлого столетия тут собирались шулеры, мошенники и прочие люмпины чтобы обдумывать свои грязные делишки. Отдельный респект тайной комнате 🌚
Приятное место, вкусная еда, но в выходные очень много народу, по этому если хотите идеальный сервис лучше придти в будни
По напиткам не сказал бы, что самое интересное место, но достойное, а вот атмосфера и антураж, просто на высоте!
Тайная комната с очень крутым интерьером, в стиле средневековья🔥
Любимое место на Китай-городе. Каждый зал уникален, отличная кухня и алкоголь.
Клас 🥺
Атмосфера-топ😍
Атмосфера благодаря интерьеру просто волшебная. Забегал с друзьями взять коктейли вечерком, все очень понравилось. Сервис, сами напитки и еда, всё на прекрасном уровне.
Обожаю этот бар ❤
Бар с невероятной атмосферой, очень красивый интерьер, особенно, тайтая комната! Одно из любимых мест в Москве ❤
Красивый интерьер, вкусно
Одно из любимых мест на Китай городе
Мой любимый бар на Китае, да и вообще в городе. Подземелья создают загадочную атмосферу а Гинесс расслабляет после работы