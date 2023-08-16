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The Black Swan

Москва, улица Солянка, 1/2с1

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Атмосферный паб на Солянке. Black Swan Pub занял два этажа: на первом — небольшая барная зона, а в подвальном помещении — основной зал с потолками высотой более четырёх метров. Оформлением паба владельцы занимались сами, на реализацию задумки ушло около двух лет. Создатели много путешествовали по Ирландии и скупали старинные зеркала, книги и винтажные предметы декора на барахолках и в антикварных магазинах. Барная стойка на первом этаже — подарок от владельцев одноименного старинного паба из Англии. Пивная линейка насчитывает более 15 сортов разливного и порядка 30 позиций бутылочного. Предпочтение отдают молодым пивоварням из Шотландии, Англии и Ирландии. Режим работы: ПН-ЧТ 12:00–00:00 ПТ-СБ 12:00–06:00 Воскресенье 12:00–00:00 https://bspubshop.ru/
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Комментарии

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Igor K
15 октября 2025, 02:35

Мой любимый бар на Китае, да и вообще в городе. Подземелья создают загадочную атмосферу а Гинесс расслабляет после работы

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Дина
12 октября 2025, 19:49

Обожаю этот паб. В выходные и праздники, правда, не протолкнуться и приходится ждать стол, но если прийти в будни, то вам будет очень вкусно, малолюдно и невероятно красиво. У этого бара очень классная легенда о том, что в нулевые прошлого столетия тут собирались шулеры, мошенники и прочие люмпины чтобы обдумывать свои грязные делишки. Отдельный респект тайной комнате 🌚

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Саша
5 октября 2025, 12:07

Приятное место, вкусная еда, но в выходные очень много народу, по этому если хотите идеальный сервис лучше придти в будни

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Виктор
4 октября 2025, 04:53

По напиткам не сказал бы, что самое интересное место, но достойное, а вот атмосфера и антураж, просто на высоте!

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Роман
29 января 2025, 00:04

Тайная комната с очень крутым интерьером, в стиле средневековья🔥

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Аня
23 сентября 2024, 02:32

Любимое место на Китай-городе. Каждый зал уникален, отличная кухня и алкоголь.

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Призрак
20 марта 2024, 00:37

Клас 🥺

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Ядовина Эллина
28 января 2024, 02:01

Атмосфера-топ😍

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Георгий
17 января 2024, 07:36

Атмосфера благодаря интерьеру просто волшебная. Забегал с друзьями взять коктейли вечерком, все очень понравилось. Сервис, сами напитки и еда, всё на прекрасном уровне.

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Нина
29 декабря 2023, 22:12

Обожаю этот бар ❤

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Екатерина
20 декабря 2023, 22:23

Бар с невероятной атмосферой, очень красивый интерьер, особенно, тайтая комната! Одно из любимых мест в Москве ❤

А
Аноним
13 ноября 2023, 11:16

Красивый интерьер, вкусно

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NATALI
7 ноября 2023, 14:33

Одно из любимых мест на Китай городе

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