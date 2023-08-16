Руинпаб, в котором каждую неделю проходят вечеринки и концерты в музыкальном диапазоне от техно, хауса и драм-н-бэйса до экспериментальной гитарной и цифровой музыки. В меню регулярно обновляемый широкий ассортимент крафтового пива, неаполитанская пицца и лёгкие закуски. Режим работы: ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ: 18:00–00:00 Пятница: 18:00–02:00 Суббота: 16:00–02:00 Воскресенье: 16:00–00:00
Карта места...
Пишем об этом месте в блоге
Комментарии
PunKeDucK11 июня 2024, 17:02
Любимый бар
PunKeDucK11 июня 2024, 17:01
Лучшее место, максимальный андеграунд,сумасшедшие люди, бешеная музыка
Московский андерграунд из нулевых, приятно, что такие места ещё есть