Руинпаб, в котором каждую неделю проходят вечеринки и концерты в музыкальном диапазоне от техно, хауса и драм-н-бэйса до экспериментальной гитарной и цифровой музыки. В меню регулярно обновляемый широкий ассортимент крафтового пива, неаполитанская пицца и лёгкие закуски. Режим работы: ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ: 18:00–00:00 Пятница: 18:00–02:00 Суббота: 16:00–02:00 Воскресенье: 16:00–00:00