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Мотыга Йети Бар

Москва, Малая Семёновская улица, 5с10

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Руинпаб, в котором каждую неделю проходят вечеринки и концерты в музыкальном диапазоне от техно, хауса и драм-н-бэйса до экспериментальной гитарной и цифровой музыки. В меню регулярно обновляемый широкий ассортимент крафтового пива, неаполитанская пицца и лёгкие закуски. Режим работы: ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ: 18:00–00:00 Пятница: 18:00–02:00 Суббота: 16:00–02:00 Воскресенье: 16:00–00:00
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Комментарии

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Вадим
25 июня 2025, 05:14

Московский андерграунд из нулевых, приятно, что такие места ещё есть

P
PunKeDucK
11 июня 2024, 17:02

Любимый бар

P
PunKeDucK
11 июня 2024, 17:01

Лучшее место, максимальный андеграунд,сумасшедшие люди, бешеная музыка

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