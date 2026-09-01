Протокол Резни (Carnage Protocol)
Малая Семёновская улица, 5с10
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Лихой дет- и прочий кор замес. Сбой системы, где каждая нота — удар, каждый рифф — команда к действию, а каждая пауза опаснее взрыва. В этот вечер на сцене: Montfaucon (дэткор/дэтметал) Swear To Be Reborn (металкор/пост-хардкор) Cepharea (слэмминг дэткор) No Champion (дэткор)
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