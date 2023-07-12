Джаз и Звёзды. Музыка в планетарии

Чарующая музыкальная программа, разворачивающаяся на фоне тысячи звёзд и комет знаменитого Московского Планетария. В этот вечер каждый из зрителей сможет по-настоящему перенестись в другие миры и про...