Московский планетарий — это старейший планетарий в России, который был открыт в 1929 году и полностью обновлён в 2011 году. Здесь находится крупнейший в Европе звёздный купол диаметром 25 метров и площадью 1000 квадратных метров, на котором показывают шоу о Вселенной. Также здесь есть музей «Лунариум» с десятками работающих моделей спутников, скафандров, луноходов. Для посетителей проводят экскурсии, квесты и лекции, а для влюблённых — романтические свидания. Работает ежедневно, кроме вторников, с 10 до 21 ч. http://www.planetarium-moscow.ru/
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Комментарии
Наталья11 февраля, 03:47
Джазовый концерт бомба, очень понравилось. Настойчиво рекомендую)
Tatyana08 февраля, 02:47
Была на джазовом концерте здесь- отличный вариант не стандартного отдыха
Алёна 💫22 сентября 2024, 03:17
Очень понравилось, была еще до ковида, хочу сходить еще )
Эртине4 января 2023, 09:19
Фильмы бомба, советую каждому кого интересует космос:)
Пользователь №2535085 декабря 2022, 03:12
Людно. Зал лунариум понравился.
Очень хорошего качества фильмы, а главное актуальные! Вид потрясающий, моментами дух захватывает