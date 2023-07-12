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Московский Планетарий

Москва, Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

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Московский планетарий — это старейший планетарий в России, который был открыт в 1929 году и полностью обновлён в 2011 году. Здесь находится крупнейший в Европе звёздный купол диаметром 25 метров и площадью 1000 квадратных метров, на котором показывают шоу о Вселенной. Также здесь есть музей «Лунариум» с десятками работающих моделей спутников, скафандров, луноходов. Для посетителей проводят экскурсии, квесты и лекции, а для влюблённых — романтические свидания. Работает ежедневно, кроме вторников, с 10 до 21 ч. http://www.planetarium-moscow.ru/
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Джаз и Звёзды. Музыка в планетарии
Джаз и Звёзды. Музыка в планетарии

Чарующая музыкальная программа, разворачивающаяся на фоне тысячи звёзд и комет знаменитого Московского Планетария. В этот вечер каждый из зрителей сможет по-настоящему перенестись в другие миры и про...

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Московский Планетарий

Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1
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Комментарии

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Настасия
13 февраля, 00:32

Очень хорошего качества фильмы, а главное актуальные! Вид потрясающий, моментами дух захватывает

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Наталья
11 февраля, 03:47

Джазовый концерт бомба, очень понравилось. Настойчиво рекомендую)

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Tatyana
08 февраля, 02:47

Была на джазовом концерте здесь- отличный вариант не стандартного отдыха

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Алёна 💫
22 сентября 2024, 03:17

Очень понравилось, была еще до ковида, хочу сходить еще )

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Эртине
4 января 2023, 09:19

Фильмы бомба, советую каждому кого интересует космос:)

П№
Пользователь №253508
5 декабря 2022, 03:12

Людно. Зал лунариум понравился.

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