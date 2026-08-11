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Густав Климт: золото, любовь и женщины

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Венский гений превратил золото в главный инструмент исследования женской природы и эроса. В рамках лекции разберут, как «золотой период» стал реакцией на ханжество империи, а роскошные орнаменты скрывают глубокую тревогу о жизни и смерти. Лекция расскажет, кто были те реальные женщины, которые позировали для самых скандальных полотен fin de siecle. Рассмотрят, как Густав Климт стал главным живописцем эпохи модерна и как ему удалось создать устоявшийся на века образ la femme fatale. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ.

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