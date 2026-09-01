ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Москва
  2. События

Магическая вселенная Гарри Поттера

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Открой двери в мир, где музыка — это настоящая магия. В этот вечер Люмьер-Холл превратится в портал в Хогвартс. Под сводами арт-пространства прозвучат самые узнаваемые и волшебные темы из киносаги о Гарри Поттере — в живом исполнении коллектива Grani Music. Эти мелодии знакомы каждому, кто хоть раз вместе с Гарри садился в Хогвартс-экспресс, переживал сражения за школу магии и замирал в библиотеке среди запретных книг. Джон Уильямс, Патрик Дойль, Николас Хопер, Александр Деспла — каждый из них внёс в эту музыкальную вселенную своё заклинание, создав чарующий звуковой мир, в который хочется возвращаться снова и снова. Погрузись в атмосферу волшебства, где каждая нота ведёт за собой, будто карта мародёров, и где музыка становится проводником в детство, мечты и волшебные сны.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста