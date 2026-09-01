Открой двери в мир, где музыка — это настоящая магия. В этот вечер Люмьер-Холл превратится в портал в Хогвартс. Под сводами арт-пространства прозвучат самые узнаваемые и волшебные темы из киносаги о Гарри Поттере — в живом исполнении коллектива Grani Music. Эти мелодии знакомы каждому, кто хоть раз вместе с Гарри садился в Хогвартс-экспресс, переживал сражения за школу магии и замирал в библиотеке среди запретных книг. Джон Уильямс, Патрик Дойль, Николас Хопер, Александр Деспла — каждый из них внёс в эту музыкальную вселенную своё заклинание, создав чарующий звуковой мир, в который хочется возвращаться снова и снова. Погрузись в атмосферу волшебства, где каждая нота ведёт за собой, будто карта мародёров, и где музыка становится проводником в детство, мечты и волшебные сны.