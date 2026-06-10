150 человек. Большое пространство. Рэп, который ты знаешь наизусть. И живые барабаны прямо во время практики. Это силовая и динамичная практика от студии 128bpm, где асаны сменяются под треки Хаски, Кровостока, Скриптонита и других артистов. Но в этот раз участники пойдут ещё дальше: музыку во время тренировки будет дополнять живой барабанный сет от Антона Трифа. Это йога для тех, кому хочется больше энергии, ритма и неожиданного опыта. Для тех, кто давно хотел попробовать практику, но классическая подача никогда не откликалась. И для тех, кто уже занимается йогой и хочет выйти за пределы привычной рутины. Не обязательно быть опытной в йоге. Важно только прийти и попробовать. Коврики будут ждать тебя на месте.