Wooden Door — антикафе, где для комфортного общения созданы все необходимые условия. - Атмосфера паба - Чай, кофе, печенье, горячий шоколад входят в стоимость - Настольные игры на русском, английском, немецком и даже японском языках - Вай-фай - Удобные пуфики - Х-box Строго 18+! Пожалуйста, возьми оригиналы документов с собой, они могут понадобиться, если ты слишком молодо выглядишь:) Тариф: 3 руб/мин, стоп-чек 800 рублей. Брони на текущий день принимаются до 14:00. Открыты с 12.00 до 00.00, в пятницу и субботу до 6.00 утра. https://wdndoor.com/about
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