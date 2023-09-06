  1. Москва
  2. Места
  3. Кафе

Ежеминутка

Москва, улица Маросейка, 2/15с1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://ejeminutka.ru/ «Ежеминутка» — антикафе с африканскими карликовыми ёжиками. Эта порода была выведена специально для домашнего содержания. Африканские карликовые ёжики отличаются от своих диких собратьев добрым нравом, общительностью и любовью к людям . А также они имеют мягкие иголочки, не впадают в спячку, не топают и не имеют неприятного запаха. У каждого обитателя нашего тайм-кафе свой характер и привычки. При первом посещении ежиные эксперты расскажут, как правильно общаться с нашими колючими малышами. После прохождения экскурсии вы сможете пообщаться с каждым из них самостоятельно. Здесь можно познакомиться с самыми милыми ёжиками, сделать фото на память, поиграть в настольные игры и приставку, а также воспользоваться безлимитным Вай-фаем. Режим работы: ежедневно 11:00-23:00
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Куда сходить студенту в Москве

Небанальная студенческая подборка, многие события почти задаром. Не упусти свой счастливый билетик.

Ещё кафе в городе Москва

Niqa

Тверской бульвар, 14с5
Карточка

Шалость удалась

Спартаковская улица, 16с15, подъезд 16
Карточка

Циники

2-я Тверская-Ямская улица, 6с2
Карточка

Ofis

улица Пресненский Вал, 7с1
Карточка

Bro.We

Татарская улица, 5с1
Карточка

Хондэ

Спартаковская площадь, 16/15с7
Карточка

The Waterfront

улица Большая Полянка, 51А/9
Карточка

Skuratov Coffee на Белорусской

улица Александра Невского, 1
Карточка

Комментарии

Аватар
Юлия
27 ноября 2022, 18:47

Место оставило смешанные эмоции — попытка смешать контактный зоопарк и антикафе показалась спорной. Ёжики милые, но поиграть с ними можно разве что минут двадцать — становится просто жаль пытающихся все время сбежать к себе домой зверьков. Администратор при этом активно продаёт билет «всё включено» за полторы тысячи, в котором вы получите ещё возможность покормить ежа (тут вам преподнесут 5-6 сушеных насекомых и попросят кидать их на пеленку, не прикасаясь к ежу), пройти квест и лотерею (с подарками в виде простецкой канцелярки) и открытку с ежом (распечатанную фотографию) на память. Есть ещё бесплатный чай, но к нему не подают даже обычного печенья, как в классических тайм-кафе. Выбор настолок небольшой. Вердикт: ёжики милые, но само заведение того не стоит :(

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста