https://ejeminutka.ru/ «Ежеминутка» — антикафе с африканскими карликовыми ёжиками. Эта порода была выведена специально для домашнего содержания. Африканские карликовые ёжики отличаются от своих диких собратьев добрым нравом, общительностью и любовью к людям . А также они имеют мягкие иголочки, не впадают в спячку, не топают и не имеют неприятного запаха. У каждого обитателя нашего тайм-кафе свой характер и привычки. При первом посещении ежиные эксперты расскажут, как правильно общаться с нашими колючими малышами. После прохождения экскурсии вы сможете пообщаться с каждым из них самостоятельно. Здесь можно познакомиться с самыми милыми ёжиками, сделать фото на память, поиграть в настольные игры и приставку, а также воспользоваться безлимитным Вай-фаем. Режим работы: ежедневно 11:00-23:00
Карта места...
Место оставило смешанные эмоции — попытка смешать контактный зоопарк и антикафе показалась спорной. Ёжики милые, но поиграть с ними можно разве что минут двадцать — становится просто жаль пытающихся все время сбежать к себе домой зверьков. Администратор при этом активно продаёт билет «всё включено» за полторы тысячи, в котором вы получите ещё возможность покормить ежа (тут вам преподнесут 5-6 сушеных насекомых и попросят кидать их на пеленку, не прикасаясь к ежу), пройти квест и лотерею (с подарками в виде простецкой канцелярки) и открытку с ежом (распечатанную фотографию) на память. Есть ещё бесплатный чай, но к нему не подают даже обычного печенья, как в классических тайм-кафе. Выбор настолок небольшой. Вердикт: ёжики милые, но само заведение того не стоит :(