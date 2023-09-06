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[отменено] Световой спектакль «День Художника»

Лаборатория современного театра
ул. Сайкина, 9, стр. 1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 6+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Световые спектакли - это произведения зрелищного искусства, главным выразительным средством, которого является художественный свет, заменяющий актёров и способный вызывать не менее сильные эмоции, как и игра актёров на сцене. Три секунды, растянутые во времени. Три секунды из человеческой жизни, но жизни Человека. «День Художника» - это попытка ответить на вопрос: "Где заканчивается творец и начинается его творение?"

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