Внимание: отмена мероприятия. Световые спектакли - это произведения зрелищного искусства, главным выразительным средством, которого является художественный свет, заменяющий актёров и способный вызывать не менее сильные эмоции, как и игра актёров на сцене. Три секунды, растянутые во времени. Три секунды из человеческой жизни, но жизни Человека. «День Художника» - это попытка ответить на вопрос: "Где заканчивается творец и начинается его творение?"