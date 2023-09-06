  1. Москва
  2. Места
  3. Арт-пространства

Locus Solus

Москва, Малая Юшуньская улица, 1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Остров открыт всем волшебникам. Есть старинные книги и новые книги. По всем стенам. Их можно листать, читать, щупать, забирать домой и покупать, если понравились. А ещё можно приходить — с друзьями или в одиночестве, на мероприятия или организовывая свои движи. Или просто забираться на подиум с ногами, брать горячий чай и читать, согревая молчанием тех, кто рядом. Часы работы: с 12:00 до 22:00 без выходных.
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Куда сходить студенту в Москве

Небанальная студенческая подборка, многие события почти задаром. Не упусти свой счастливый билетик.

Ещё арт-пространства в городе Москва

Кейв

Малая Семёновская улица, 6с1
Карточка

Лепим-Рисуем

Федеративный проспект, 46к1
Карточка

Место быть

Мясницкая улица, 24/7с1
Карточка

Открытое пространство Seasons of life в Доме с рыцарем

Садовая-Самотёчная улица, 2/12
Карточка

Linda de La. Арт-центр

Берсеневский переулок, 5с2
Карточка

Нора

Новорязанская улица, 30
Карточка

Blar

улица Усачёва, 13
Карточка

Топь

Угрешская улица, 2с53, подъезд 1
Карточка

Комментарии

Аватар
Сотсков Андрей
05 февраля, 16:23

Выглядит загадочно , я б сходил

Аватар
Роман
6 декабря 2024, 07:38

Буду рад сходить

Аватар
Юлия
19 июня 2024, 13:12

Очень люблю Локус! Была там и на гитарнике, и Ницшеброднике, и просто заходила поискать разные интересные вещи. Хозяйка Рыж очень внимательные и творческий организатор пространства ^^

Аватар
Мария
4 июня 2024, 20:08

Надо б сходить

Аватар
Катрин
18 мая 2023, 00:17

Один из моих любимейших книжных магазинчиков. Очень уютное и теплое местечко, где всегда можно выпить чая, почитать пару часов и выбрать несколько книг для покупок.

Аватар
S0Na
12 сентября 2022, 01:23

Очень красиво и вайбово. Что-то типа барахолки под крышей, для людей, которые любят...не то, чтобы винтаж, но эстетику старых вещей. Персонал гостеприимный и милый, все подписано и понятно. Обязательно ещё вернусь. Звезду сняла за расположение, первый раз сложно сориентироваться и понять куда идти.

Аватар
Палас
18 сентября 2021, 16:34

Очень любопытное место, среди посетителей много альтернативной аудитории.

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста