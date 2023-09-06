Остров открыт всем волшебникам. Есть старинные книги и новые книги. По всем стенам. Их можно листать, читать, щупать, забирать домой и покупать, если понравились. А ещё можно приходить — с друзьями или в одиночестве, на мероприятия или организовывая свои движи. Или просто забираться на подиум с ногами, брать горячий чай и читать, согревая молчанием тех, кто рядом. Часы работы: с 12:00 до 22:00 без выходных.