Остров открыт всем волшебникам. Есть старинные книги и новые книги. По всем стенам. Их можно листать, читать, щупать, забирать домой и покупать, если понравились. А ещё можно приходить — с друзьями или в одиночестве, на мероприятия или организовывая свои движи. Или просто забираться на подиум с ногами, брать горячий чай и читать, согревая молчанием тех, кто рядом. Часы работы: с 12:00 до 22:00 без выходных.
Карта места...
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Комментарии
Буду рад сходить
Очень люблю Локус! Была там и на гитарнике, и Ницшеброднике, и просто заходила поискать разные интересные вещи. Хозяйка Рыж очень внимательные и творческий организатор пространства ^^
Мария4 июня 2024, 20:08
Надо б сходить
Катрин18 мая 2023, 00:17
Один из моих любимейших книжных магазинчиков. Очень уютное и теплое местечко, где всегда можно выпить чая, почитать пару часов и выбрать несколько книг для покупок.
Очень красиво и вайбово. Что-то типа барахолки под крышей, для людей, которые любят...не то, чтобы винтаж, но эстетику старых вещей. Персонал гостеприимный и милый, все подписано и понятно. Обязательно ещё вернусь. Звезду сняла за расположение, первый раз сложно сориентироваться и понять куда идти.
Очень любопытное место, среди посетителей много альтернативной аудитории.
Выглядит загадочно , я б сходил