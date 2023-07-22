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Музей Эмоций

Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр18

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https://museumofemotions.ru/msk/ Интерактивный музей современного искусства, является воплощением взглядов на различные эмоции создателя и художника музея — Алексея Сергиенко. Ты узнаешь много нового про себя и научишься распознавать свои эмоции. Объекты, запахи, звуки, всё создает атмосферу для погружения в различный спектр эмоций, состояний, определяет твое настроение. Режим работы: Каждый день с 11 до 21. Начало последней экскурсии в 20:00.
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Комментарии

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Светлана
03 мая, 12:49

Классное место. Погулять по эмоциям на короткое время было необычно и интересно. Сбросила стресс и негатив. Рекомендую

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Настасия
12 апреля, 23:28

Увлекательно, что можно учавствовать и пробовать проживать эмоции

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Софья
05 апреля, 15:47

Оригинально, сходила бы сюда ещё, но компании нет

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Аня
20 марта, 00:11

1 комната = 1 эмоция, ребята прошлись по базовым — страх, любовь и проч. Честно, смутило что дизайн подустал прям, много людей пожамкали декорации

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Настасия
12 апреля, 23:29

Алина, соглашусь, усталость выставки заметна

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Рая
06 марта, 01:55

Оригинально

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Юлия
7 апреля 2025, 22:16

А с детьми кто-то был? Как ощущения для них?

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Аня
20 марта, 00:12

Юлия, была на экскурсии, где были дети. Им было явно супер)

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Ra
16 июля 2024, 22:42

Прекрасное место, для прекрасного вечера. Спасибо!)

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Паша
8 июня 2024, 22:04

Фигня полная, просто бабки делают и пиарят свой музей везде. Здесь и на кудаго

П№
Пользователь №568790
31 декабря 2023, 02:00

Слабовато(

П№
Пользователь №207547
4 февраля 2023, 20:57

Интересно, но только на один раз

А
Аноним
20 января 2023, 16:01

Было интересно понаблюдать за своими эмоциями, необычный опыт, но, к сожалению, ощущения, что это «вау!» нет

U№
User №275336
7 января 2023, 17:24

Очень слабо, я лично не испытала никаких эмоций :( скучно

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Эртине
4 января 2023, 09:21

Комната отвращения подойдёт не каждому 😮 А так интересно

U№
User №256969
22 декабря 2022, 18:08

Остались под впечатлениями, приятный персонал, атмосфера, получили реально 7 эмоций 😀

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Бести
25 ноября 2022, 04:35

Было прикольно, получила много эмоций, но все равно, такое чувство будто бы не всегда эмоции раскрывались и комната «Отвращение» просто шокировала в плохом смысле.

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Vica Pica
23 января 2023, 23:36

Пользователь №247169, а что там? Что там?

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Ra
16 июля 2024, 22:43

Аноним, там интересно))

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