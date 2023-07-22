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Комментарии
Увлекательно, что можно учавствовать и пробовать проживать эмоции
Оригинально, сходила бы сюда ещё, но компании нет
1 комната = 1 эмоция, ребята прошлись по базовым — страх, любовь и проч. Честно, смутило что дизайн подустал прям, много людей пожамкали декорации
Алина, соглашусь, усталость выставки заметна
Оригинально
А с детьми кто-то был? Как ощущения для них?
Юлия, была на экскурсии, где были дети. Им было явно супер)
Прекрасное место, для прекрасного вечера. Спасибо!)
Фигня полная, просто бабки делают и пиарят свой музей везде. Здесь и на кудаго
Слабовато(
Интересно, но только на один раз
Было интересно понаблюдать за своими эмоциями, необычный опыт, но, к сожалению, ощущения, что это «вау!» нет
Очень слабо, я лично не испытала никаких эмоций :( скучно
Комната отвращения подойдёт не каждому 😮 А так интересно
Остались под впечатлениями, приятный персонал, атмосфера, получили реально 7 эмоций 😀
Было прикольно, получила много эмоций, но все равно, такое чувство будто бы не всегда эмоции раскрывались и комната «Отвращение» просто шокировала в плохом смысле.
Пользователь №247169, а что там? Что там?
Аноним, там интересно))
Классное место. Погулять по эмоциям на короткое время было необычно и интересно. Сбросила стресс и негатив. Рекомендую