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Триумф

Москва, ул. Ильинка, 3/8 строение 5

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https://www.triumph.gallery/ Галерея «Триумф» основана Емельяном Захаровым и Дмитрием Ханкиным в 2006 году. Галерея занимается современным искусством и работает с крупными российскими и зарубежными художниками. Самые известные российские художники галереи: AES+F, Александр Бродский, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Алексей Беляев-Гинтовт, Recycle Group. В 2006 году «Триумф» впервые представил московской публике работы одного из самых известных художников современности Демиена Херста, а год спустя в галерее состоялась персональная выставка скандальных Джейка и Диноса Чепменов. Галерея поддерживает молодое искусство в рамках собственного проекта Launchpad, а ежесезонный проект галереи «Метод» представляет двойные выставки художников, которые работают с одними медиа, либо используют схожую технику и изобразительные приемы. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
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