Open Mic — это отличная возможность увидеть, как комики проверяют свои новые материалы. Ожидай много смеха и приятных моментов, ведь на сцене выступят комики с разными историями из своей жизни. У кого-то могут быть даже схожие с тобой проблемы, которые тронут тебя в самое сердечко. Самая главная награда за хорошую шутку — это твой смех. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл с компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.