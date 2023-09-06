  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

НастойкиН

Москва, Нижняя Красносельская улица, 13с1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Рестобар с фиксированными ценами в районе «Красносельской». Среди исторических интерьеров здесь подают закуски по демократичным ценам и наливают фирменные настойки. В сытное меню бара вошли популярные блюда разных стран мира от США до Азии. Гостям подают сочные бургеры, хрустящие свиные ребрышки и наваристые супы, например, русский борщ. Пн-Чт: 12:00–24:00; Пт-Сб: 12:00–05:00 Вс: 12:00–24:00 https://nastoykin.com/
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Куда сходить студенту в Москве

Небанальная студенческая подборка, многие события почти задаром. Не упусти свой счастливый билетик.

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

Аватар
Вадим
23 мая 2025, 16:18

Был много раз, приятный персонал, настоек на выбор очень много, по вечерам всегда людно)

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста