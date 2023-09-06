Рестобар с фиксированными ценами в районе «Красносельской». Среди исторических интерьеров здесь подают закуски по демократичным ценам и наливают фирменные настойки. В сытное меню бара вошли популярные блюда разных стран мира от США до Азии. Гостям подают сочные бургеры, хрустящие свиные ребрышки и наваристые супы, например, русский борщ. Пн-Чт: 12:00–24:00; Пт-Сб: 12:00–05:00 Вс: 12:00–24:00 https://nastoykin.com/
Карта места...
Был много раз, приятный персонал, настоек на выбор очень много, по вечерам всегда людно)