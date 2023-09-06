Бар Underdog обосновался в хитросплетениях двориков Маросейки. Забрести в него случайно практически невозможно: слишком неприметно выглядит низкая арка, за которой открывается вид на гроздья кондиционеров на фасадах зданий. За ними — жемчужина «Китай-города». В обновлённых интерьерах — индустриальный вайб, винтаж в американском духе и много интересного арта. В меню представили знакомый стритфуд, но в небанальных сочетаниях: сэндвич на бриоши с салатом из тунца и креветок, хот-дог с вишнёвым конфитюром и сыром бри, хрустящий батат с тархуновым йоли. Из сытного предлагают сырный рамен и немецкие колбаски с квашеной капустой и брецелем. А на сладкое — классический американский крэк-пай с соусом из маракуйи. За баром разливают пенное от российских пивоварен, настойки, шоты, горячий сидр, карамельное «сливочное пиво» на виски, пунши в трёх вариациях и твисты на классические коктейли. Режим работы: ВС-ЧТ: 13:00-00:00 ПТ-СБ: 13:00-1:00