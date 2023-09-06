  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

Underdog

Москва, Маросейка, д. 6-8, с1

Телефон

Telegram

Бар Underdog обосновался в хитросплетениях двориков Маросейки. Забрести в него случайно практически невозможно: слишком неприметно выглядит низкая арка, за которой открывается вид на гроздья кондиционеров на фасадах зданий. За ними — жемчужина «Китай-города». В обновлённых интерьерах — индустриальный вайб, винтаж в американском духе и много интересного арта. В меню представили знакомый стритфуд, но в небанальных сочетаниях: сэндвич на бриоши с салатом из тунца и креветок, хот-дог с вишнёвым конфитюром и сыром бри, хрустящий батат с тархуновым йоли. Из сытного предлагают сырный рамен и немецкие колбаски с квашеной капустой и брецелем. А на сладкое — классический американский крэк-пай с соусом из маракуйи. За баром разливают пенное от российских пивоварен, настойки, шоты, горячий сидр, карамельное «сливочное пиво» на виски, пунши в трёх вариациях и твисты на классические коктейли. Режим работы: ВС-ЧТ: 13:00-00:00 ПТ-СБ: 13:00-1:00
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Куда сходить студенту в Москве

Небанальная студенческая подборка, многие события почти задаром. Не упусти свой счастливый билетик.

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

ММ
Маликат Магомедова
6 апреля 2024, 13:06

,👿

ММ
Маликат Магомедова
6 апреля 2024, 13:06

,👿

LA
Leonova Asya
25 декабря 2021, 00:19

Минималистичный уютный бар для своих

А
Аноним
28 июля 2021, 18:05

10/10. Лучший джанк фуд Москвы, нигде не попробуете бургеры, хот-доги и тд и тп вкуснее, чем здесь. Раз 15 уже был, каждый раз все вкуснее и вкуснее

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста