Бар Underdog обосновался в хитросплетениях двориков Маросейки. Забрести в него случайно практически невозможно: слишком неприметно выглядит низкая арка, за которой открывается вид на гроздья кондиционеров на фасадах зданий. За ними — жемчужина «Китай-города». В обновлённых интерьерах — индустриальный вайб, винтаж в американском духе и много интересного арта. В меню представили знакомый стритфуд, но в небанальных сочетаниях: сэндвич на бриоши с салатом из тунца и креветок, хот-дог с вишнёвым конфитюром и сыром бри, хрустящий батат с тархуновым йоли. Из сытного предлагают сырный рамен и немецкие колбаски с квашеной капустой и брецелем. А на сладкое — классический американский крэк-пай с соусом из маракуйи. За баром разливают пенное от российских пивоварен, настойки, шоты, горячий сидр, карамельное «сливочное пиво» на виски, пунши в трёх вариациях и твисты на классические коктейли. Режим работы: ВС-ЧТ: 13:00-00:00 ПТ-СБ: 13:00-1:00
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Комментарии
Маликат Магомедова6 апреля 2024, 13:06
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Leonova Asya25 декабря 2021, 00:19
Минималистичный уютный бар для своих
Аноним28 июля 2021, 18:05
10/10. Лучший джанк фуд Москвы, нигде не попробуете бургеры, хот-доги и тд и тп вкуснее, чем здесь. Раз 15 уже был, каждый раз все вкуснее и вкуснее
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