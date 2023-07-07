  1. Москва
  2. Места
  3. Музеи

Музей космонавтики

Москва, пр-т Мира, 111

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://kosmo-museum.ru/ Один из крупнейших научно-исторических музеев мира. Просторное помещение разделено на восемь выставочных залов. Также здесь есть небольшой кинотеатр и зал для проведения конференций. Коллекция состоит из оригинального космического оборудования, документов, предметов изобразительного искусства, нумизматики, вещественных реликвий, макетов, тренажеров. В музее регулярно проходят просветительские мероприятия для людей, интересующихся историей покорения космоса и будущим космонавтики. Пн, Вс: 10:00 — 19:00 Вт, Ср, Чт, Пт, Сб: 10:00 — 21:00
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Что посмотреть на ВДНХ: список самых интересных мест и мероприятий

В авторской подборке афиша-приложение «Кавёр» рассказывает, куда сходить и что посмотреть на ВДНХ в Москве.

Ещё музеи в городе Москва

Интерактивный музей «В Тишине»

Пятницкая улица, 76
Карточка

Нехорошая квартира

Большая Садовая улица, 10
Карточка

Музей Владимира Высоцкого

улица Высоцкого, 3с1
Карточка

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»

улица Орджоникидзе, 1
Карточка
Популярное

Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова

Профсоюзная улица, 123
Карточка
Популярное

Интерактивный музей в темноте «Сенсориум»

ул. Арбат, 17
Карточка

Московский зоопарк

Б. Грузинская, 1
Карточка

Музей-заповедник «Царицыно»

Дольская ул., 1
Карточка

Комментарии

Аватар
Глеб
5 января 2025, 16:53

Было очень прикольно! Музей обновлили и сделали очень современным. Рекомендую всем любителям космоса! 👾

Аватар
Мария
19 октября 2024, 11:50

Интересно и познавательно!

Аватар
Наталья
29 мая 2024, 03:10

Побывали там всей семьей, неожиданно оказался очень вместительным, хотя на вид думала небольшой музей. Очень много экспонатов, довольно таки интересно.

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста