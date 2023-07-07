https://kosmo-museum.ru/ Один из крупнейших научно-исторических музеев мира. Просторное помещение разделено на восемь выставочных залов. Также здесь есть небольшой кинотеатр и зал для проведения конференций. Коллекция состоит из оригинального космического оборудования, документов, предметов изобразительного искусства, нумизматики, вещественных реликвий, макетов, тренажеров. В музее регулярно проходят просветительские мероприятия для людей, интересующихся историей покорения космоса и будущим космонавтики. Пн, Вс: 10:00 — 19:00 Вт, Ср, Чт, Пт, Сб: 10:00 — 21:00
Карта места...
Пишем об этом месте в блоге
Комментарии
Интересно и познавательно!
Наталья29 мая 2024, 03:10
Побывали там всей семьей, неожиданно оказался очень вместительным, хотя на вид думала небольшой музей. Очень много экспонатов, довольно таки интересно.
Было очень прикольно! Музей обновлили и сделали очень современным. Рекомендую всем любителям космоса! 👾