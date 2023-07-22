https://garagemca.org/ru Музей современного искусства «Гараж» был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Музей является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. На трёх этажах музея размещаются пять выставочных помещений, лекторий, проектная комната, детская комната, кафе и книжный магазин. Часы работы: Ежедневно, 11:00–22:00
Карта места...
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Комментарии
Ирина Романова6 октября 2023, 12:50
Очень красиво. Наверху есть библиотека и синтезатор)
Была там вчера, охранник какой-то странный попался, нагло «повелевал», чтобы я открыла сумку и показала, что там, затем спрашивал нет ли у меня перцового баллончика при этом стоя ко мне очень близко. А после и вовсе по всем этажам следил за мной. Отвратное ощущение, больше не вернусь туда.
«Выставка» это громко сказано, не большое количество объектов висит на втором этаже, пару кинопространств. Не понравилось. 1/5 своих 600р не стоит точно! Библиотека и само сдание понравилось 5/5