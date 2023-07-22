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Музей современного искусства «Гараж»

Москва, ул. Крымский Вал, 9, стр.32

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https://garagemca.org/ru Музей современного искусства «Гараж» был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Музей является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. На трёх этажах музея размещаются пять выставочных помещений, лекторий, проектная комната, детская комната, кафе и книжный магазин. Часы работы: Ежедневно, 11:00–22:00
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Комментарии

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Саша
8 февраля 2025, 05:03

«Выставка» это громко сказано, не большое количество объектов висит на втором этаже, пару кинопространств. Не понравилось. 1/5 своих 600р не стоит точно! Библиотека и само сдание понравилось 5/5

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Ирина Романова
6 октября 2023, 12:50

Очень красиво. Наверху есть библиотека и синтезатор)

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Мария
25 августа 2022, 13:50

Была там вчера, охранник какой-то странный попался, нагло «повелевал», чтобы я открыла сумку и показала, что там, затем спрашивал нет ли у меня перцового баллончика при этом стоя ко мне очень близко. А после и вовсе по всем этажам следил за мной. Отвратное ощущение, больше не вернусь туда.

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