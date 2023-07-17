  1. Москва
  2. Места
  3. Музеи

Бункер 703

Москва, 2-й Новокузнецкий переулок, 14с1

Телефон

ВКонтакте

https://bunker703.ru/ Музей современной фортификации. Экскурсии в недавно рассекреченном спецобъекте, расположенном в центре Москвы на глубине в несколько десятков метров. Единственное место в городе, где можно прогуляться по копии тоннеля метро 1950-х годов, заглянуть в глубокую шахту и сдвинуть десятитонную дверь одним пальцем.
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Что посетить иностранцу в Москве: чем удивить гостя из другой страны

Подборка лучших мест Москвы. Куда сводить иностранного гостя в Москве в разное время года и чем его удивить?

Карточка

Интересные места в Москве: топ 20 необычных мест, которые стоит посетить летом 2023

Собрали список из 20 небанальных мест, популярных у пользователей приложения «Кавёр». Очень разные, иногда противоречивые — и однозначно стоящие посещения!

Ещё музеи в городе Москва

Интерактивный музей «В Тишине»

Пятницкая улица, 76
Карточка

Нехорошая квартира

Большая Садовая улица, 10
Карточка

Музей Владимира Высоцкого

улица Высоцкого, 3с1
Карточка

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»

улица Орджоникидзе, 1
Карточка
Популярное

Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова

Профсоюзная улица, 123
Карточка
Популярное

Интерактивный музей в темноте «Сенсориум»

ул. Арбат, 17
Карточка

Московский зоопарк

Б. Грузинская, 1
Карточка

Музей-заповедник «Царицыно»

Дольская ул., 1
Карточка

Комментарии

Аватар
Пользователь №229032
25 ноября 2024, 21:23

Очень атмосферное место

Аватар
Сапожникова Евгения
31 мая 2021, 17:06

Очень крутое и атмосферное место. Была там даже на необычной выставке. Туда можно заказать экскурсию. Покажут много всего, там все в рабочем состоянии! Место интересное, правда спускаться и подниматься придётся пешком. В любом случае рекомендую!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста