https://bunker703.ru/ Музей современной фортификации. Экскурсии в недавно рассекреченном спецобъекте, расположенном в центре Москвы на глубине в несколько десятков метров. Единственное место в городе, где можно прогуляться по копии тоннеля метро 1950-х годов, заглянуть в глубокую шахту и сдвинуть десятитонную дверь одним пальцем.
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Комментарии
Сапожникова Евгения31 мая 2021, 17:06
Очень крутое и атмосферное место. Была там даже на необычной выставке. Туда можно заказать экскурсию. Покажут много всего, там все в рабочем состоянии! Место интересное, правда спускаться и подниматься придётся пешком. В любом случае рекомендую!
Очень атмосферное место